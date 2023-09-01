https://ria.ru/20230901/podmoskove-1893725480.html
Неиспользуемые сельхозземели введены в оборот в Подмосковье
Неиспользуемые сельхозземели введены в оборот в Подмосковье - РИА Новости, 01.09.2023
Неиспользуемые сельхозземели введены в оборот в Подмосковье
Более 20 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель введены в оборот в Подмосковье на сегодняшний день, что составляет более 57% общего плана, сообщил... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:19
2023-09-01T17:19
2023-09-01T17:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 20 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель введены в оборот в Подмосковье на сегодняшний день, что составляет более 57% общего плана, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "На сегодняшний день план по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель выполнен уже более чем на 57% - в оборот введено свыше 20 015 гектаров. Всего в этом году в Подмосковье планируется ввести в оборот 35 тысяч гектаров земель", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По его словам, работы по увеличению показателей не останавливаются – только за текущую неделю в оборот введено более 1504 гектаров земли.
https://ria.ru/20230901/podmoskove-1893710587.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов