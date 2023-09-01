https://ria.ru/20230901/podmoskove-1893721593.html

Отделение реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ открыли в Подмосковье

Отделение реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ открыли в Подмосковье - РИА Новости, 01.09.2023

Отделение реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ открыли в Подмосковье

Новое отделение реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья "Доверие" комплексного центра "Королевский" открылось в подмосковном РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:35

2023-09-01T17:35

2023-09-01T17:35

новости подмосковья

фрязино

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893725188_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_785115e6f92bdd7cc3046a66cb0d7abf.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новое отделение реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья "Доверие" комплексного центра "Королевский" открылось в подмосковном Фрязине, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. Открытие нового отделения позволит охватить еще больше детей, нуждающихся в реабилитации. Занятия для детей и их родителей проводятся на бесплатной основе. С ними будут работать психологи, дефектолог, логопед, врач физиотерапевт и невролог, инструктор ЛФК и нейропсихолог. Сейчас в регионе для детей организованы 25 отделений реабилитации. По информации пресс-службы, плановая мощность отделения 40 человек. Услуги там можно получить в режиме полустационара по индивидуальному графику посещения, с учетом пожеланий родителей и особенностей ребенка. Пройти курс реабилитации можно, подав заявление на подмосковном портале "Госуслуги".

https://ria.ru/20230901/podmoskove-1893710587.html

фрязино

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фрязино, московская область (подмосковье)