https://ria.ru/20230901/podmoskove-1893721593.html
Отделение реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ открыли в Подмосковье
Отделение реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ открыли в Подмосковье - РИА Новости, 01.09.2023
Отделение реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ открыли в Подмосковье
Новое отделение реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья "Доверие" комплексного центра "Королевский" открылось в подмосковном РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:35
2023-09-01T17:35
2023-09-01T17:35
новости подмосковья
фрязино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новое отделение реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья "Доверие" комплексного центра "Королевский" открылось в подмосковном Фрязине, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. Открытие нового отделения позволит охватить еще больше детей, нуждающихся в реабилитации. Занятия для детей и их родителей проводятся на бесплатной основе. С ними будут работать психологи, дефектолог, логопед, врач физиотерапевт и невролог, инструктор ЛФК и нейропсихолог. Сейчас в регионе для детей организованы 25 отделений реабилитации. По информации пресс-службы, плановая мощность отделения 40 человек. Услуги там можно получить в режиме полустационара по индивидуальному графику посещения, с учетом пожеланий родителей и особенностей ребенка. Пройти курс реабилитации можно, подав заявление на подмосковном портале "Госуслуги".
https://ria.ru/20230901/podmoskove-1893710587.html
фрязино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фрязино, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Фрязино, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новое отделение реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья "Доверие" комплексного центра "Королевский" открылось в подмосковном Фрязине, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Открытие нового отделения позволит охватить еще больше детей, нуждающихся в реабилитации. Занятия для детей и их родителей проводятся на бесплатной основе.
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С ними будут работать психологи, дефектолог, логопед, врач физиотерапевт и невролог, инструктор ЛФК и нейропсихолог. Сейчас в регионе для детей организованы 25 отделений реабилитации.
По информации пресс-службы, плановая мощность отделения 40 человек. Услуги там можно получить в режиме полустационара по индивидуальному графику посещения, с учетом пожеланий родителей и особенностей ребенка.
Пройти курс реабилитации можно, подав заявление на подмосковном портале "Госуслуги
".