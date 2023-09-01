https://ria.ru/20230901/podmoskove-1893710587.html

Третий образовательный кластер открылся в Подмосковье 1 сентября

Третий образовательный кластер открылся в Подмосковье 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023

Третий образовательный кластер открылся в Подмосковье 1 сентября

Третий образовательный кластер Подмосковья открылся на базе техлицея им. В. И. Долгих в селе Павловская Слобода Истринского района 1 сентября, в кластер вошли... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:29

2023-09-01T16:29

2023-09-01T16:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

истринский район

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Третий образовательный кластер Подмосковья открылся на базе техлицея им. В. И. Долгих в селе Павловская Слобода Истринского района 1 сентября, в кластер вошли школа и детский сад, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "В Подмосковье открылся третий образовательный кластер на базе нового техлицея им. В. И. Долгих. В состав кластера вошли школа на 960 мест и детский сад на 320 воспитанников. Кроме того, на территории сделали стадион с подогревом поля и трибунами на 500 человек, а также детские игровые и спортивные площадки", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, планируется также строительство двух корпусов для проживания преподавателей по 50 мест и учащихся - на 150. "На поступление в учебное заведение было подано более 3,1 тысяч заявок. Все ребята проходили тестирование, по результатам которого отобрано и зачислено 783 человека (557 – в 1-10 классы, 226 – в детсад)", - добавили в ведомстве.

https://realty.ria.ru/20230901/podmoskove-1893699326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), истринский район