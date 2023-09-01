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Третий образовательный кластер открылся в Подмосковье 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
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Новости Подмосковья
 
16:29 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/podmoskove-1893710587.html
Третий образовательный кластер открылся в Подмосковье 1 сентября
Третий образовательный кластер открылся в Подмосковье 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
Третий образовательный кластер открылся в Подмосковье 1 сентября
Третий образовательный кластер Подмосковья открылся на базе техлицея им. В. И. Долгих в селе Павловская Слобода Истринского района 1 сентября, в кластер вошли... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:29
2023-09-01T16:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
истринский район
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Третий образовательный кластер Подмосковья открылся на базе техлицея им. В. И. Долгих в селе Павловская Слобода Истринского района 1 сентября, в кластер вошли школа и детский сад, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "В Подмосковье открылся третий образовательный кластер на базе нового техлицея им. В. И. Долгих. В состав кластера вошли школа на 960 мест и детский сад на 320 воспитанников. Кроме того, на территории сделали стадион с подогревом поля и трибунами на 500 человек, а также детские игровые и спортивные площадки", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, планируется также строительство двух корпусов для проживания преподавателей по 50 мест и учащихся - на 150. "На поступление в учебное заведение было подано более 3,1 тысяч заявок. Все ребята проходили тестирование, по результатам которого отобрано и зачислено 783 человека (557 – в 1-10 классы, 226 – в детсад)", - добавили в ведомстве.
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московская область (подмосковье), истринский район
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истринский район

Третий образовательный кластер открылся в Подмосковье 1 сентября

© Фото : правительство Московской областиНовый образовательный кластер в Подмосковье
Новый образовательный кластер в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : правительство Московской области
Новый образовательный кластер в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Третий образовательный кластер Подмосковья открылся на базе техлицея им. В. И. Долгих в селе Павловская Слобода Истринского района 1 сентября, в кластер вошли школа и детский сад, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Подмосковье открылся третий образовательный кластер на базе нового техлицея им. В. И. Долгих. В состав кластера вошли школа на 960 мест и детский сад на 320 воспитанников. Кроме того, на территории сделали стадион с подогревом поля и трибунами на 500 человек, а также детские игровые и спортивные площадки", - отметили в ведомстве.
© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев на открытии нового образовательного кластера в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на открытии нового образовательного кластера в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на открытии нового образовательного кластера в Подмосковье
По данным пресс-службы, планируется также строительство двух корпусов для проживания преподавателей по 50 мест и учащихся - на 150.
"На поступление в учебное заведение было подано более 3,1 тысяч заявок. Все ребята проходили тестирование, по результатам которого отобрано и зачислено 783 человека (557 – в 1-10 классы, 226 – в детсад)", - добавили в ведомстве.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Истринский район
 
 
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