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Предприниматели Подмосковья могут получить субсидию на покупку оборудования - РИА Новости, 01.09.2023
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Новости Подмосковья
 
14:54 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/podmoskove-1893676328.html
Предприниматели Подмосковья могут получить субсидию на покупку оборудования
Предприниматели Подмосковья могут получить субсидию на покупку оборудования - РИА Новости, 01.09.2023
Предприниматели Подмосковья могут получить субсидию на покупку оборудования
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области с 1 сентября открыло прием заявок на предоставление субсидий предприятиям в рамках... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:54
2023-09-01T14:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области с 1 сентября открыло прием заявок на предоставление субсидий предприятиям в рамках компенсации затрат на приобретение оборудования, сообщает пресс-служба Мининвеста региона. Подать заявку на участие в конкурсном отборе для получение субсидии можно до 30 сентября на инвестиционном портале Подмосковья. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что в 2022 году поддержка по программе субсидирования покупки оборудования была оказана155 компаниям на общую сумму 451,9 миллиона рублей. В текущем году поддержка инициатив предпринимателей, направленных на развитие производства продолжится. "Как всегда – ожидаем высокого уровня активности бизнеса в рамках участия в этой программе", - сказала Зиновьева. По информации пресс-службы министерства, в соответствии с условиями программы, промышленные компании Подмосковья, в том числе субъекты МСП, могут компенсировать до 20% затрат на приобретение оборудования. Максимальная сумма субсидии составляет 10 миллионов рублей. Возмещение затрат возможно на покупку нового оборудования, дата изготовления которого не превышает пяти лет на момент подачи заявки. Получатели поддержки должны быть зарегистрированы и действовать на территории Подмосковья, не иметь налоговой задолженности и работать по виду экономической деятельности относящуюся к "Обрабатывающим производствам".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Предприниматели Подмосковья могут получить субсидию на покупку оборудования

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области с 1 сентября открыло прием заявок на предоставление субсидий предприятиям в рамках компенсации затрат на приобретение оборудования, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
Подать заявку на участие в конкурсном отборе для получение субсидии можно до 30 сентября на инвестиционном портале Подмосковья.
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Вчера, 15:53
Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что в 2022 году поддержка по программе субсидирования покупки оборудования была оказана155 компаниям на общую сумму 451,9 миллиона рублей. В текущем году поддержка инициатив предпринимателей, направленных на развитие производства продолжится.
"Как всегда – ожидаем высокого уровня активности бизнеса в рамках участия в этой программе", - сказала Зиновьева.
По информации пресс-службы министерства, в соответствии с условиями программы, промышленные компании Подмосковья, в том числе субъекты МСП, могут компенсировать до 20% затрат на приобретение оборудования. Максимальная сумма субсидии составляет 10 миллионов рублей.
Возмещение затрат возможно на покупку нового оборудования, дата изготовления которого не превышает пяти лет на момент подачи заявки. Получатели поддержки должны быть зарегистрированы и действовать на территории Подмосковья, не иметь налоговой задолженности и работать по виду экономической деятельности относящуюся к "Обрабатывающим производствам".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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