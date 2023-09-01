https://ria.ru/20230901/podmoskove-1893676328.html

Предприниматели Подмосковья могут получить субсидию на покупку оборудования

Предприниматели Подмосковья могут получить субсидию на покупку оборудования - РИА Новости, 01.09.2023

Предприниматели Подмосковья могут получить субсидию на покупку оборудования

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области с 1 сентября открыло прием заявок на предоставление субсидий предприятиям в рамках... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:54

2023-09-01T14:54

2023-09-01T14:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области с 1 сентября открыло прием заявок на предоставление субсидий предприятиям в рамках компенсации затрат на приобретение оборудования, сообщает пресс-служба Мининвеста региона. Подать заявку на участие в конкурсном отборе для получение субсидии можно до 30 сентября на инвестиционном портале Подмосковья. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что в 2022 году поддержка по программе субсидирования покупки оборудования была оказана155 компаниям на общую сумму 451,9 миллиона рублей. В текущем году поддержка инициатив предпринимателей, направленных на развитие производства продолжится. "Как всегда – ожидаем высокого уровня активности бизнеса в рамках участия в этой программе", - сказала Зиновьева. По информации пресс-службы министерства, в соответствии с условиями программы, промышленные компании Подмосковья, в том числе субъекты МСП, могут компенсировать до 20% затрат на приобретение оборудования. Максимальная сумма субсидии составляет 10 миллионов рублей. Возмещение затрат возможно на покупку нового оборудования, дата изготовления которого не превышает пяти лет на момент подачи заявки. Получатели поддержки должны быть зарегистрированы и действовать на территории Подмосковья, не иметь налоговой задолженности и работать по виду экономической деятельности относящуюся к "Обрабатывающим производствам".

https://ria.ru/20230831/stroyka-1893422351.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)