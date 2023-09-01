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Производитель шоколада наращивает производство при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 01.09.2023
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10:00 01.09.2023
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Производитель шоколада наращивает производство при поддержке Корпорации МСП
Производитель шоколада наращивает производство при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 01.09.2023
Производитель шоколада наращивает производство при поддержке Корпорации МСП
МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила кондитерской фабрике из Тульской области льготное лизинговое финансирование на сумму 50 миллионов... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:00
2023-09-01T10:00
россия
корпорация мсп
александр исаевич
андрей белоусов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила кондитерской фабрике из Тульской области льготное лизинговое финансирование на сумму 50 миллионов рублей для приобретения автоматической линии формования шоколадных изделий и вспомогательного оборудования, сообщает пресс-служба корпорации.Поручительство Гарантийного фонда Тульской области позволило КФ "Алкион" не вносить аванс. Ожидается, что по итогам реализации проекта объем выпуска продукции компании вырастет втрое - до 3 тысяч тонн в год, линейка изделий расширится с 30 до 50 позиций. Будет открыто до 30 новых рабочих мест.КФ "Алкион" специализируется на выпуске продукции для различных торговых марок (собственные торговые марки, СТМ). География поставок охватывает всю Россию. По словам генерального директора предприятия Алексея Грачева, "Алкион" продолжит наращивать объемы производства для российского рынка, а часть нового объема продукции планируется экспортировать."Лизинговые продукты корпорации нацелены на быструю и эффективную помощь предпринимателям. Льготные ставки позволяют получить поддержку на выгодных условиях. Участие РГО снизит расходы на авансирование. Дистанционная подача и согласование минимизируют сроки рассмотрения заявки", – приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.В пресс-службе напомнили, что в МСП Лизинг микро- и малому бизнесу доступно льготное лизинговое финансирование по программе "Приоритет+" на сумму от 0,5 миллиона до 50 миллионов рублей для обрабатывающих производств (6% годовых на оборудование отечественного производства). Программа "Приоритет", рассчитана на более широкий круг предприятий, а именно на микро-, малые и средние компании из сфер здравоохранения, туризма, спорта, креативных индустрий, обрабатывающего сектора. В рамках этой программы применяется единая ставка — 16,5% годовых, сумма сделки - от 500 тысяч до 50 миллионов рублей (для среднего бизнеса лимит увеличен до 100 миллионов рублей).Предприниматели могут получить лизинговую, а также другие виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализация которого курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
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россия, корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов
Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Андрей Белоусов

Производитель шоколада наращивает производство при поддержке Корпорации МСП

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила кондитерской фабрике из Тульской области льготное лизинговое финансирование на сумму 50 миллионов рублей для приобретения автоматической линии формования шоколадных изделий и вспомогательного оборудования, сообщает пресс-служба корпорации.
Поручительство Гарантийного фонда Тульской области позволило КФ "Алкион" не вносить аванс. Ожидается, что по итогам реализации проекта объем выпуска продукции компании вырастет втрое - до 3 тысяч тонн в год, линейка изделий расширится с 30 до 50 позиций. Будет открыто до 30 новых рабочих мест.
Логотип корпорации МСП
Предприниматели из Удмуртии смогут получить льготные кредиты в МСП Банке
Вчера, 16:12
КФ "Алкион" специализируется на выпуске продукции для различных торговых марок (собственные торговые марки, СТМ). География поставок охватывает всю Россию. По словам генерального директора предприятия Алексея Грачева, "Алкион" продолжит наращивать объемы производства для российского рынка, а часть нового объема продукции планируется экспортировать.
"Лизинговые продукты корпорации нацелены на быструю и эффективную помощь предпринимателям. Льготные ставки позволяют получить поддержку на выгодных условиях. Участие РГО снизит расходы на авансирование. Дистанционная подача и согласование минимизируют сроки рассмотрения заявки", – приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
В пресс-службе напомнили, что в МСП Лизинг микро- и малому бизнесу доступно льготное лизинговое финансирование по программе "Приоритет+" на сумму от 0,5 миллиона до 50 миллионов рублей для обрабатывающих производств (6% годовых на оборудование отечественного производства). Программа "Приоритет", рассчитана на более широкий круг предприятий, а именно на микро-, малые и средние компании из сфер здравоохранения, туризма, спорта, креативных индустрий, обрабатывающего сектора. В рамках этой программы применяется единая ставка — 16,5% годовых, сумма сделки - от 500 тысяч до 50 миллионов рублей (для среднего бизнеса лимит увеличен до 100 миллионов рублей).
Логотип корпорации МСП
МСП в ИТ-сфере за счет поручительств смогли привлечь втрое больше средств
Вчера, 10:00
Предприниматели могут получить лизинговую, а также другие виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализация которого курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
 
РоссияКорпорация МСПАлександр ИсаевичАндрей Белоусов
 
 
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