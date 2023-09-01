https://ria.ru/20230901/podderzhka-1893435855.html

Производитель шоколада наращивает производство при поддержке Корпорации МСП

Производитель шоколада наращивает производство при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 01.09.2023

Производитель шоколада наращивает производство при поддержке Корпорации МСП

МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила кондитерской фабрике из Тульской области льготное лизинговое финансирование на сумму 50 миллионов... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T10:00

2023-09-01T10:00

2023-09-01T10:00

россия

корпорация мсп

александр исаевич

андрей белоусов

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. МСП Лизинг, дочерняя структура Корпорации МСП, предоставила кондитерской фабрике из Тульской области льготное лизинговое финансирование на сумму 50 миллионов рублей для приобретения автоматической линии формования шоколадных изделий и вспомогательного оборудования, сообщает пресс-служба корпорации.Поручительство Гарантийного фонда Тульской области позволило КФ "Алкион" не вносить аванс. Ожидается, что по итогам реализации проекта объем выпуска продукции компании вырастет втрое - до 3 тысяч тонн в год, линейка изделий расширится с 30 до 50 позиций. Будет открыто до 30 новых рабочих мест.КФ "Алкион" специализируется на выпуске продукции для различных торговых марок (собственные торговые марки, СТМ). География поставок охватывает всю Россию. По словам генерального директора предприятия Алексея Грачева, "Алкион" продолжит наращивать объемы производства для российского рынка, а часть нового объема продукции планируется экспортировать."Лизинговые продукты корпорации нацелены на быструю и эффективную помощь предпринимателям. Льготные ставки позволяют получить поддержку на выгодных условиях. Участие РГО снизит расходы на авансирование. Дистанционная подача и согласование минимизируют сроки рассмотрения заявки", – приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.В пресс-службе напомнили, что в МСП Лизинг микро- и малому бизнесу доступно льготное лизинговое финансирование по программе "Приоритет+" на сумму от 0,5 миллиона до 50 миллионов рублей для обрабатывающих производств (6% годовых на оборудование отечественного производства). Программа "Приоритет", рассчитана на более широкий круг предприятий, а именно на микро-, малые и средние компании из сфер здравоохранения, туризма, спорта, креативных индустрий, обрабатывающего сектора. В рамках этой программы применяется единая ставка — 16,5% годовых, сумма сделки - от 500 тысяч до 50 миллионов рублей (для среднего бизнеса лимит увеличен до 100 миллионов рублей).Предприниматели могут получить лизинговую, а также другие виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализация которого курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

https://ria.ru/20230831/kredity-1893428929.html

https://ria.ru/20230831/sredstva-1893198592.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов