https://ria.ru/20230901/pkhuket-1893616946.html

На Пхукете обнаружили ядовитого моллюска

На Пхукете обнаружили ядовитого моллюска - РИА Новости, 01.09.2023

На Пхукете обнаружили ядовитого моллюска

Опасный ядовитый морской моллюск, чрезвычайно редко встречающийся в прибрежных водах, обнаружен в районе пляжа Карон на таиландском туристическом острове... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:04

2023-09-01T12:04

2023-09-01T12:04

в мире

пхукет (остров)

таиланд

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БАНГКОК, 1 сен – РИА Новости. Опасный ядовитый морской моллюск, чрезвычайно редко встречающийся в прибрежных водах, обнаружен в районе пляжа Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, сообщил в пятницу Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на группу активистов. Моллюск Glaucus Atlanticus длиной около 25 – 30 сантиметров, внешне похожий на ярко-синего дракона с распростертыми крыльями, был, по всей вероятности, выброшен на берег приливом, сообщает телеканал. Аккаунты активистов размещают фотографию найденного на пляже Карон экземпляра. Моллюски этого типа, не имеющие раковин слизняки, обитают обычно в открытом море, и найденный активистами экземпляр попал на берег, скорее всего, в результате штормов последних дней, сообщает телеканал со ссылкой на изучивших фотографии таиландских океанологов. Сам моллюск Glaucus яда не вырабатывает, однако он питается физалиями, "Португальскими корабликами", ядовитыми медузообразными колониями микроорганизмов, и организм моллюска при пищеварении сохраняет ядовитые стрекательные клетки съеденного "кораблика" в своих органах, предназначенных для самозащиты. Моллюск передвигается и охотится с помощью природного механизма использования поверхностного натяжения воды, и потому его среда обитания - поверхность моря. Отмечая, что появление Glaucus Atlanticus на берег – это чрезвычайно редкое явление, телеканал, тем не менее, призывает любителей морского купания к осторожности, так как шторм мог принести на Пхукет не одну, а несколько особей ядовитого моллюска. Яд "Португальского кораблика", который использует моллюск, опасен для человека. Он вызывает сильнейшие ожоги, которые при большой площади поражения могут привести к частичному параличу и даже стать причиной смерти.

https://ria.ru/20230513/griby-1871540993.html

https://ria.ru/20230404/zmei-1862962696.html

пхукет (остров)

таиланд

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пхукет (остров), таиланд