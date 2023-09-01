https://ria.ru/20230901/pkhuket-1893616946.html
На Пхукете обнаружили ядовитого моллюска
На Пхукете обнаружили ядовитого моллюска - РИА Новости, 01.09.2023
На Пхукете обнаружили ядовитого моллюска
Опасный ядовитый морской моллюск, чрезвычайно редко встречающийся в прибрежных водах, обнаружен в районе пляжа Карон на таиландском туристическом острове... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:04
2023-09-01T12:04
2023-09-01T12:04
в мире
пхукет (остров)
таиланд
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БАНГКОК, 1 сен – РИА Новости. Опасный ядовитый морской моллюск, чрезвычайно редко встречающийся в прибрежных водах, обнаружен в районе пляжа Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, сообщил в пятницу Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на группу активистов. Моллюск Glaucus Atlanticus длиной около 25 – 30 сантиметров, внешне похожий на ярко-синего дракона с распростертыми крыльями, был, по всей вероятности, выброшен на берег приливом, сообщает телеканал. Аккаунты активистов размещают фотографию найденного на пляже Карон экземпляра. Моллюски этого типа, не имеющие раковин слизняки, обитают обычно в открытом море, и найденный активистами экземпляр попал на берег, скорее всего, в результате штормов последних дней, сообщает телеканал со ссылкой на изучивших фотографии таиландских океанологов. Сам моллюск Glaucus яда не вырабатывает, однако он питается физалиями, "Португальскими корабликами", ядовитыми медузообразными колониями микроорганизмов, и организм моллюска при пищеварении сохраняет ядовитые стрекательные клетки съеденного "кораблика" в своих органах, предназначенных для самозащиты. Моллюск передвигается и охотится с помощью природного механизма использования поверхностного натяжения воды, и потому его среда обитания - поверхность моря. Отмечая, что появление Glaucus Atlanticus на берег – это чрезвычайно редкое явление, телеканал, тем не менее, призывает любителей морского купания к осторожности, так как шторм мог принести на Пхукет не одну, а несколько особей ядовитого моллюска. Яд "Португальского кораблика", который использует моллюск, опасен для человека. Он вызывает сильнейшие ожоги, которые при большой площади поражения могут привести к частичному параличу и даже стать причиной смерти.
https://ria.ru/20230513/griby-1871540993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пхукет (остров), таиланд
В мире, Пхукет (остров), Таиланд
На Пхукете обнаружили ядовитого моллюска
На пляже туристического острова Пхукет обнаружили опасного ядовитого моллюска
БАНГКОК, 1 сен – РИА Новости.
Опасный ядовитый морской моллюск, чрезвычайно редко встречающийся в прибрежных водах, обнаружен в районе пляжа Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, сообщил в пятницу Третий национальный телеканал
Таиланда со ссылкой на группу активистов.
Моллюск Glaucus Atlanticus длиной около 25 – 30 сантиметров, внешне похожий на ярко-синего дракона с распростертыми крыльями, был, по всей вероятности, выброшен на берег приливом, сообщает телеканал. Аккаунты активистов размещают фотографию найденного на пляже Карон экземпляра.
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Моллюски этого типа, не имеющие раковин слизняки, обитают обычно в открытом море, и найденный активистами экземпляр попал на берег, скорее всего, в результате штормов последних дней, сообщает телеканал со ссылкой на изучивших фотографии таиландских океанологов.
Сам моллюск Glaucus яда не вырабатывает, однако он питается физалиями, "Португальскими корабликами", ядовитыми медузообразными колониями микроорганизмов, и организм моллюска при пищеварении сохраняет ядовитые стрекательные клетки съеденного "кораблика" в своих органах, предназначенных для самозащиты. Моллюск передвигается и охотится с помощью природного механизма использования поверхностного натяжения воды, и потому его среда обитания - поверхность моря.
Отмечая, что появление Glaucus Atlanticus на берег – это чрезвычайно редкое явление, телеканал, тем не менее, призывает любителей морского купания к осторожности, так как шторм мог принести на Пхукет не одну, а несколько особей ядовитого моллюска.
Яд "Португальского кораблика", который использует моллюск, опасен для человека. Он вызывает сильнейшие ожоги, которые при большой площади поражения могут привести к частичному параличу и даже стать причиной смерти.
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