Более трех тысяч первокурсников пополнили ряды Новочеркасского политеха
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской областиБолее трех тысяч первокурсников пополнили ряды Новочеркасского политеха
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен - РИА Новости. Более 3 тысяч первокурсников пополнили число студентов Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Платова, расположенного в Новочеркасске Ростовской области, сообщает правительство региона.
На площадке вуза состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу нового 2023-2024 учебного года.
Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов в своем приветственном слове отметил, что политехнический университет в 2023 году стал лидером среди технических вузов страны по реализации программы целевого приема абитуриентов в интересах ведущих промышленных предприятий. Он также подчеркнул, что коллектив вуза выполняет уникальные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в крайне значимых для нашей страны сферах.
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"Политехнический институт - это старейшее высшее учебное заведение Юга России. За годы своего существования он подготовил более 160 тысяч первоклассных специалистов, обладающих высокой квалификацией в различных областях науки и техники. Жизнь показала, как опасно находиться в критической зависимости от зарубежных технологий и компетенций, особенно в чувствительных областях. А достижение технологической независимости невозможно без обеспечения экономики высококвалифицированными кадрами, без повышения качества высшего образования и усиления кооперации вузов с предприятиями", - приводятся в сообщении слова Устинова.
В завершении полпред вручил дипломы об окончании университета офицерам, которые успешно прошли обучение в военном учебном центре ЮРГПУ (НПИ), и убывающим в войска для дальнейшего прохождения службы.
От имени губернатора Ростовской области преподавательский состав и студентов вуза поздравил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. "Для первого вуза на Юге России, долгие годы хранящего традиции донского казачества, сегодня начался новый, 116-й, учебный год. У первокурсников впереди - годы серьезного труда, результаты которого во многом определят не только ваши судьбы, но будущее страны в целом. Вам предстоит увлекательная жизнь, полная знаний, творческого вдохновения, научных исследований и открытий", - отметил он.
В рамках торжественного мероприятия состоялась торжественная церемония вручения зачетных книжек и студенческих билетов первокурсникам, поступившим в университет с наивысшими результатами ЕГЭ. Всего в вузе на сегодняшний день обучаются более 11,5 тысячи человек.