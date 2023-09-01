https://ria.ru/20230901/pervokursniki-1893736897.html

Более трех тысяч первокурсников пополнили ряды Новочеркасского политеха

Более трех тысяч первокурсников пополнили ряды Новочеркасского политеха - РИА Новости, 01.09.2023

Более трех тысяч первокурсников пополнили ряды Новочеркасского политеха

Более 3 тысяч первокурсников пополнили число студентов Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Платова, расположенного в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:01

2023-09-01T18:01

2023-09-01T18:08

ростовская область

общество

ростовская область

россия

новочеркасск

игорь гуськов

владимир устинов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен - РИА Новости. Более 3 тысяч первокурсников пополнили число студентов Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Платова, расположенного в Новочеркасске Ростовской области, сообщает правительство региона. На площадке вуза состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу нового 2023-2024 учебного года. Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов в своем приветственном слове отметил, что политехнический университет в 2023 году стал лидером среди технических вузов страны по реализации программы целевого приема абитуриентов в интересах ведущих промышленных предприятий. Он также подчеркнул, что коллектив вуза выполняет уникальные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в крайне значимых для нашей страны сферах. "Политехнический институт - это старейшее высшее учебное заведение Юга России. За годы своего существования он подготовил более 160 тысяч первоклассных специалистов, обладающих высокой квалификацией в различных областях науки и техники. Жизнь показала, как опасно находиться в критической зависимости от зарубежных технологий и компетенций, особенно в чувствительных областях. А достижение технологической независимости невозможно без обеспечения экономики высококвалифицированными кадрами, без повышения качества высшего образования и усиления кооперации вузов с предприятиями", - приводятся в сообщении слова Устинова. В завершении полпред вручил дипломы об окончании университета офицерам, которые успешно прошли обучение в военном учебном центре ЮРГПУ (НПИ), и убывающим в войска для дальнейшего прохождения службы. От имени губернатора Ростовской области преподавательский состав и студентов вуза поздравил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. "Для первого вуза на Юге России, долгие годы хранящего традиции донского казачества, сегодня начался новый, 116-й, учебный год. У первокурсников впереди - годы серьезного труда, результаты которого во многом определят не только ваши судьбы, но будущее страны в целом. Вам предстоит увлекательная жизнь, полная знаний, творческого вдохновения, научных исследований и открытий", - отметил он. В рамках торжественного мероприятия состоялась торжественная церемония вручения зачетных книжек и студенческих билетов первокурсникам, поступившим в университет с наивысшими результатами ЕГЭ. Всего в вузе на сегодняшний день обучаются более 11,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230825/usloviya-1892228432.html

https://ria.ru/20230831/sertifikaty-1893425035.html

ростовская область

россия

новочеркасск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ростовская область, россия, новочеркасск, игорь гуськов, владимир устинов