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Более трех тысяч первокурсников пополнили ряды Новочеркасского политеха - РИА Новости, 01.09.2023
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Ростовская область
Ростовская область
 
18:01 01.09.2023 (обновлено: 18:08 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/pervokursniki-1893736897.html
Более трех тысяч первокурсников пополнили ряды Новочеркасского политеха
Более трех тысяч первокурсников пополнили ряды Новочеркасского политеха - РИА Новости, 01.09.2023
Более трех тысяч первокурсников пополнили ряды Новочеркасского политеха
Более 3 тысяч первокурсников пополнили число студентов Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Платова, расположенного в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:01
2023-09-01T18:08
ростовская область
общество
ростовская область
россия
новочеркасск
игорь гуськов
владимир устинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен - РИА Новости. Более 3 тысяч первокурсников пополнили число студентов Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Платова, расположенного в Новочеркасске Ростовской области, сообщает правительство региона. На площадке вуза состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу нового 2023-2024 учебного года. Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов в своем приветственном слове отметил, что политехнический университет в 2023 году стал лидером среди технических вузов страны по реализации программы целевого приема абитуриентов в интересах ведущих промышленных предприятий. Он также подчеркнул, что коллектив вуза выполняет уникальные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в крайне значимых для нашей страны сферах. "Политехнический институт - это старейшее высшее учебное заведение Юга России. За годы своего существования он подготовил более 160 тысяч первоклассных специалистов, обладающих высокой квалификацией в различных областях науки и техники. Жизнь показала, как опасно находиться в критической зависимости от зарубежных технологий и компетенций, особенно в чувствительных областях. А достижение технологической независимости невозможно без обеспечения экономики высококвалифицированными кадрами, без повышения качества высшего образования и усиления кооперации вузов с предприятиями", - приводятся в сообщении слова Устинова. В завершении полпред вручил дипломы об окончании университета офицерам, которые успешно прошли обучение в военном учебном центре ЮРГПУ (НПИ), и убывающим в войска для дальнейшего прохождения службы. От имени губернатора Ростовской области преподавательский состав и студентов вуза поздравил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. "Для первого вуза на Юге России, долгие годы хранящего традиции донского казачества, сегодня начался новый, 116-й, учебный год. У первокурсников впереди - годы серьезного труда, результаты которого во многом определят не только ваши судьбы, но будущее страны в целом. Вам предстоит увлекательная жизнь, полная знаний, творческого вдохновения, научных исследований и открытий", - отметил он. В рамках торжественного мероприятия состоялась торжественная церемония вручения зачетных книжек и студенческих билетов первокурсникам, поступившим в университет с наивысшими результатами ЕГЭ. Всего в вузе на сегодняшний день обучаются более 11,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230825/usloviya-1892228432.html
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общество, ростовская область, россия, новочеркасск, игорь гуськов, владимир устинов
Ростовская область , Общество, Ростовская область, Россия, Новочеркасск, Игорь Гуськов, Владимир Устинов

Более трех тысяч первокурсников пополнили ряды Новочеркасского политеха

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской областиБолее трех тысяч первокурсников пополнили ряды Новочеркасского политеха
Более трех тысяч первокурсников пополнили ряды Новочеркасского политеха - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен - РИА Новости. Более 3 тысяч первокурсников пополнили число студентов Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Платова, расположенного в Новочеркасске Ростовской области, сообщает правительство региона.
На площадке вуза состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу нового 2023-2024 учебного года.
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Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов в своем приветственном слове отметил, что политехнический университет в 2023 году стал лидером среди технических вузов страны по реализации программы целевого приема абитуриентов в интересах ведущих промышленных предприятий. Он также подчеркнул, что коллектив вуза выполняет уникальные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в крайне значимых для нашей страны сферах.
«
"Политехнический институт - это старейшее высшее учебное заведение Юга России. За годы своего существования он подготовил более 160 тысяч первоклассных специалистов, обладающих высокой квалификацией в различных областях науки и техники. Жизнь показала, как опасно находиться в критической зависимости от зарубежных технологий и компетенций, особенно в чувствительных областях. А достижение технологической независимости невозможно без обеспечения экономики высококвалифицированными кадрами, без повышения качества высшего образования и усиления кооперации вузов с предприятиями", - приводятся в сообщении слова Устинова.
В завершении полпред вручил дипломы об окончании университета офицерам, которые успешно прошли обучение в военном учебном центре ЮРГПУ (НПИ), и убывающим в войска для дальнейшего прохождения службы.
От имени губернатора Ростовской области преподавательский состав и студентов вуза поздравил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. "Для первого вуза на Юге России, долгие годы хранящего традиции донского казачества, сегодня начался новый, 116-й, учебный год. У первокурсников впереди - годы серьезного труда, результаты которого во многом определят не только ваши судьбы, но будущее страны в целом. Вам предстоит увлекательная жизнь, полная знаний, творческого вдохновения, научных исследований и открытий", - отметил он.
В рамках торжественного мероприятия состоялась торжественная церемония вручения зачетных книжек и студенческих билетов первокурсникам, поступившим в университет с наивысшими результатами ЕГЭ. Всего в вузе на сегодняшний день обучаются более 11,5 тысячи человек.
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Ростовская областьОбществоРостовская областьРоссияНовочеркасскИгорь ГуськовВладимир Устинов
 
 
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