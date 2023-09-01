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Новая школа открылась в Оренбуржье в День знаний - РИА Новости, 01.09.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
16:11 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/orenburzhe-1893698590.html
Новая школа открылась в Оренбуржье в День знаний
Новая школа открылась в Оренбуржье в День знаний - РИА Новости, 01.09.2023
Новая школа открылась в Оренбуржье в День знаний
Губернатор Оренбургской области в пятницу открыл новую школу в поселке Южный и принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, сообщает... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:11
2023-09-01T16:11
оренбургская область
школы
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ОРЕНБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области в пятницу открыл новую школу в поселке Южный и принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, сообщает пресс-служба правительства региона. "Новая школа – еще один шаг к созданию современной комфортной инфраструктуры, в которой и должны расти дети. Она построена по вашим пожеланиям, силами региона &lt;…&gt; Здесь есть все для продуктивного труда учителей и обучения ребят. В этом году в Оренбуржье закончится строительство еще трех новых школ, четыре построим в следующем году. Наше общее стремление – качественное образование, доступное каждому ребенку вне зависимости от места проживания", – сказал глава региона. Школа № 63 имени К.Д. Ушинского рассчитана на 1135 человек. В ней оборудованы 44 учебных кабинета, а также мастерские по кулинарии, обработке тканей, столярная, слесарная. Имеются медицинские помещения, актовый зал на 324 места и артистические гримерные, два спортивных зала с раздевалками, душевыми, санузлами и тренерскими комнатами, библиотека с книгохранилищем и обеденный зал на 411 мест, пояснили в пресс-службе. Для начальных классов предусмотрено отдельное крыло. Для учащихся с ограниченными возможностями создана доступная среда: есть системы информации и навигации, лифт и удобные лифтовые холлы. Школьная территория благоустроена. На ней оборудованы баскетбольная и футбольная площадки, беговая дорожка со специальным резиновым покрытием. Для групп продленного дня предусмотрены прогулочные площадки, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что всего за последние четыре года в Оренбургской области построено девять новых школ и 213 отремонтировано.
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школы
Оренбургская область, Школы

Новая школа открылась в Оренбуржье в День знаний

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области / Cropped image / Новая школа в поселке Южный, Оренбургская область
Новая школа в поселке Южный, Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области / Cropped image /
Новая школа в поселке Южный, Оренбургская область
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области в пятницу открыл новую школу в поселке Южный и принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Новая школа – еще один шаг к созданию современной комфортной инфраструктуры, в которой и должны расти дети. Она построена по вашим пожеланиям, силами региона <…> Здесь есть все для продуктивного труда учителей и обучения ребят. В этом году в Оренбуржье закончится строительство еще трех новых школ, четыре построим в следующем году. Наше общее стремление – качественное образование, доступное каждому ребенку вне зависимости от места проживания", – сказал глава региона.
Стройка - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Школа № 63 имени К.Д. Ушинского рассчитана на 1135 человек. В ней оборудованы 44 учебных кабинета, а также мастерские по кулинарии, обработке тканей, столярная, слесарная. Имеются медицинские помещения, актовый зал на 324 места и артистические гримерные, два спортивных зала с раздевалками, душевыми, санузлами и тренерскими комнатами, библиотека с книгохранилищем и обеденный зал на 411 мест, пояснили в пресс-службе.
Для начальных классов предусмотрено отдельное крыло. Для учащихся с ограниченными возможностями создана доступная среда: есть системы информации и навигации, лифт и удобные лифтовые холлы.
Школьная территория благоустроена. На ней оборудованы баскетбольная и футбольная площадки, беговая дорожка со специальным резиновым покрытием. Для групп продленного дня предусмотрены прогулочные площадки, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что всего за последние четыре года в Оренбургской области построено девять новых школ и 213 отремонтировано.
 
Оренбургская областьШколы
 
 
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