https://ria.ru/20230901/orenburzhe-1893698590.html

Новая школа открылась в Оренбуржье в День знаний

Новая школа открылась в Оренбуржье в День знаний - РИА Новости, 01.09.2023

Новая школа открылась в Оренбуржье в День знаний

Губернатор Оренбургской области в пятницу открыл новую школу в поселке Южный и принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, сообщает... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:11

2023-09-01T16:11

2023-09-01T16:11

оренбургская область

школы

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ОРЕНБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области в пятницу открыл новую школу в поселке Южный и принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, сообщает пресс-служба правительства региона. "Новая школа – еще один шаг к созданию современной комфортной инфраструктуры, в которой и должны расти дети. Она построена по вашим пожеланиям, силами региона <…> Здесь есть все для продуктивного труда учителей и обучения ребят. В этом году в Оренбуржье закончится строительство еще трех новых школ, четыре построим в следующем году. Наше общее стремление – качественное образование, доступное каждому ребенку вне зависимости от места проживания", – сказал глава региона. Школа № 63 имени К.Д. Ушинского рассчитана на 1135 человек. В ней оборудованы 44 учебных кабинета, а также мастерские по кулинарии, обработке тканей, столярная, слесарная. Имеются медицинские помещения, актовый зал на 324 места и артистические гримерные, два спортивных зала с раздевалками, душевыми, санузлами и тренерскими комнатами, библиотека с книгохранилищем и обеденный зал на 411 мест, пояснили в пресс-службе. Для начальных классов предусмотрено отдельное крыло. Для учащихся с ограниченными возможностями создана доступная среда: есть системы информации и навигации, лифт и удобные лифтовые холлы. Школьная территория благоустроена. На ней оборудованы баскетбольная и футбольная площадки, беговая дорожка со специальным резиновым покрытием. Для групп продленного дня предусмотрены прогулочные площадки, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что всего за последние четыре года в Оренбургской области построено девять новых школ и 213 отремонтировано.

https://ria.ru/20230830/orenburzhe-1893132059.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

школы