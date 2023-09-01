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Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/obstrel-1893734310.html
Украинские войска обстреляли Зайцево
Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 01.09.2023
Украинские войска обстреляли Зайцево
Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецкую Народную республику, выпустив в 16.40 четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Зайцево,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:47
2023-09-01T17:47
специальная военная операция на украине
зайцево
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецкую Народную республику, выпустив в 16.40 четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Зайцево, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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зайцево
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зайцево, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска обстреляли Зайцево

СЦКК: украинские военные выпустили 4 снаряда по Зайцево

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецкую Народную республику, выпустив в 16.40 четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Зайцево, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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