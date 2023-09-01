https://ria.ru/20230901/obstrel-1893734310.html

Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 01.09.2023

Украинские войска обстреляли Зайцево

Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецкую Народную республику, выпустив в 16.40 четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Зайцево,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:47

2023-09-01T17:47

2023-09-01T17:47

специальная военная операция на украине

зайцево

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецкую Народную республику, выпустив в 16.40 четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Зайцево, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

донецкая народная республика

украина

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зайцево, донецкая народная республика, украина