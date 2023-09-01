https://ria.ru/20230901/obstrel-1893734310.html
Украинские войска обстреляли Зайцево
Украинские войска обстреляли Зайцево - РИА Новости, 01.09.2023
Украинские войска обстреляли Зайцево
Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецкую Народную республику, выпустив в 16.40 четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Зайцево,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:47
2023-09-01T17:47
2023-09-01T17:47
специальная военная операция на украине
зайцево
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецкую Народную республику, выпустив в 16.40 четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Зайцево, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зайцево
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зайцево, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска обстреляли Зайцево
СЦКК: украинские военные выпустили 4 снаряда по Зайцево