https://ria.ru/20230901/oborudovanie-1893622176.html

Суворовское училище Иркутска оборудовано новейшим оборудованием ВКС

Суворовское училище Иркутска оборудовано новейшим оборудованием ВКС - РИА Новости, 01.09.2023

Суворовское училище Иркутска оборудовано новейшим оборудованием ВКС

Иркутское суворовское военное училище, которое открылось 1 сентября, оборудовано многофункциональным интерактивно-образовательным технокомплексом... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:26

2023-09-01T12:26

2023-09-01T12:26

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 1 сен - РИА Новости. Иркутское суворовское военное училище, которое открылось 1 сентября, оборудовано многофункциональным интерактивно-образовательным технокомплексом воздушно-космических сил (ВКС), сообщает правительство Иркутской области. В Иркутске 1 сентября открыли первое в Сибирском федеральном округе Суворовское училище, в первый год обучения его будут посещать 180 кадетов. "Иркутское суворовское военное училище – единственное в стране, где оборудован многофункциональный интерактивно-образовательный технокомплекс воздушно-космических сил, основ летного дела и воздушно-космической обороны. Новейшее оборудование продемонстрировали заместителю начальника Главного управления кадров – начальнику Управления военного образования генералу-майору Игорю Муравлянникову и губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву после церемонии открытия училища", - говорится в сообщении. Воспитанников будут обучать военным дисциплинам ВКС, проводить военно-тактические занятия с использованием новейших технологий, в том числе виртуальной и дополненной реальностей, и тренажеров. Чтобы научить суворовцев летному делу, в технокомплексе установлен уникальный летный тренажер самолета Су-27 СМ-3, а также пульт управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, разработчики создали купольную зону со специальными программами по астронавигации и изучению космических спутников, обустроили интерактивную видеостену. Эта платформа предназначена для военно-тактических и сетевых занятий, изучения стратегии ведения боя. Все, что происходит во время обучения на тренажерах, выводится для детального разбора на видеостену. Помимо программ, связанных с авиационными специальностями, в ИрСВУ подготовка пойдет по образовательным программам основного и среднего общего образования. Ребятам также будут преподавать программы дополнительного образования – это историко-культурные, военно-патриотические программы, лабораторные практики, уроки по техническим дисциплинам: робототехнике, компьютерному программированию, авиа- и судомоделированию. Обязательны занятия по пению, этике и хореографии. Для полноценного образовательного процесса в учебном корпусе оборудованы более 30 кабинетов, лаборатории, класс автодела и библиотека с читальным залом. В комплекс училища входят спальный корпус, столовая, площадки для занятия спортом и основной учебный корпус, где размещены актовый зал, учебные классы. На внутреннем дворе установлен на постамент самолет Су-30. Авиационную машину предоставило ПАО "Яковлев". Новое Суворовское военное училище в Иркутске возведено специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России по поручению президента РФ. Учебное заведение находится в исторических зданиях объекта культурного наследия регионального значения 1912 года постройки, где изначально располагалась военная гимназия, затем Военно-воздушное авиационное инженерное училище. Военные специалисты отреставрировали исторический корпус с колоннадой входной группой, выполнили усиление стен и монтаж перекрытий, устройство инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку.

https://ria.ru/20230829/granty-1892888829.html

https://ria.ru/20230815/forum-1890246946.html

иркутская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иркутская область, игорь кобзев