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УВКПЧ ООН не установил обстоятельства казни солдата в опорном пункте ВСУ
УВКПЧ ООН не установил обстоятельства казни солдата в опорном пункте ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
УВКПЧ ООН не установил обстоятельства казни солдата в опорном пункте ВСУ
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) просмотрели видео, распространенное в социальных сетях, на котором изображено обезглавленное... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T19:08
2023-09-01T19:08
2023-09-01T19:39
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ЖЕНЕВА, 1 сен – РИА Новости. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) просмотрели видео, распространенное в социальных сетях, на котором изображено обезглавленное тело предполагаемого морпеха ВС РФ в опорном пункте ВСУ, но не в состоянии установить обстоятельства, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Марта Уртадо. В среду телеграм-канал Readovka опубликовал запись, предварив ее пояснением, что "в Сети распространяется видео, на котором русские солдаты утверждают, что обнаружили украинскую пыточную в только что взятом ими опорнике. По их словам, укровоенные пытали нашего бойца из 155-й бригады морской пехоты, после чего отрезали ему голову". Минобороны России пока не комментировало эту тему. "Мы просмотрели видео. Мы находим эти изображения тревожными, но только на основании видеозаписи мы не в состоянии определить, что произошло, и были ли допущены нарушения международного гуманитарного права в данном конкретном случае", - сказала Уртадо. Ранее в отчёте УВКПЧ ООН о задержании гражданских лиц на Украине говорилось, что более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном, в секретных центрах содержания под стражей. В интернете также не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских военных, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК РФ. Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе сообщила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк. В июле этого года Следственный комитет России сообщал, что будет разбираться с фактами жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков.
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в мире, россия, украина, макеевка, вооруженные силы украины, валерий фадеев, оон, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Украина, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Валерий Фадеев, ООН, Следственный комитет России (СК РФ)
УВКПЧ ООН не установил обстоятельства казни солдата в опорном пункте ВСУ
УВКПЧ ООН не может установить обстоятельства казни солдата в опорном пункте ВСУ
ЖЕНЕВА, 1 сен – РИА Новости. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) просмотрели видео, распространенное в социальных сетях, на котором изображено обезглавленное тело предполагаемого морпеха ВС РФ в опорном пункте ВСУ, но не в состоянии установить обстоятельства, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Марта Уртадо.
В среду телеграм-канал Readovka опубликовал запись, предварив ее пояснением, что "в Сети распространяется видео, на котором русские солдаты утверждают, что обнаружили украинскую пыточную в только что взятом ими опорнике. По их словам, укровоенные пытали нашего бойца из 155-й бригады морской пехоты, после чего отрезали ему голову". Минобороны России пока не комментировало эту тему.
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"Мы просмотрели видео. Мы находим эти изображения тревожными, но только на основании видеозаписи мы не в состоянии определить, что произошло, и были ли допущены нарушения международного гуманитарного права в данном конкретном случае", - сказала Уртадо.
Ранее в отчёте УВКПЧ ООН о задержании гражданских лиц на Украине
говорилось, что более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном, в секретных центрах содержания под стражей.
В интернете также не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских военных, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева
, это произошло в селе Макеевка
в ЛНР
. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК
РФ.
Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе сообщила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк.
В июле этого года Следственный комитет России сообщал, что будет разбираться с фактами жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков.
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