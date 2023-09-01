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Женщина, убившая младенца ножницами в туалете МЦК, предстанет перед судом
Женщина, убившая младенца ножницами в туалете МЦК, предстанет перед судом - РИА Новости, 01.09.2023
Женщина, убившая младенца ножницами в туалете МЦК, предстанет перед судом
Женщина, убившая ножницами новорожденного ребенка в туалете поезда на МЦК, предстанет перед судом, сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:26
2023-09-01T15:26
2023-09-01T15:27
происшествия
здоровье - общество
россия
москва
московское центральное кольцо (мцк)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Женщина, убившая ножницами новорожденного ребенка в туалете поезда на МЦК, предстанет перед судом, сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Ранее в СК РФ сообщали о задержании молодой женщины по делу об убийстве младенца в туалете поезда МЦК в Москве. Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала видео с допросом женщины, на котором та рассказала, что почувствовала, как в "Ласточке" у нее начались роды, затем она "зашла в туалет, там родила и убила ребенка… ножницами". Как уточнили в столичном главке СК, помимо ранений в области шеи, "во рту младенца был обнаружен сверток бумаги, который препятствовал его свободному дыханию". "Заместителем Юго-Западного транспортного прокурора 30 августа 2023 года утверждено обвинительное заключение в отношении матери, совершившей убийство новорожденного ребенка сразу же после родов... Уголовное дело направлено для рассмотрения в Лефортовский районный суд города Москвы. Решается вопрос о лишении обвиняемой родительских прав", - говорится в сообщении. По данным следствия, 25-летняя женщина родила в туалете электропоезда на МЦК и нанесла новорожденному 44 удара ножницами.
https://ria.ru/20230816/novorozhdennyy-1890372199.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, москва, московское центральное кольцо (мцк), московская межрегиональная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
Женщина, убившая младенца ножницами в туалете МЦК, предстанет перед судом
Женщина, убившая новорожденного ножницами в туалете МЦК, предстанет перед судом