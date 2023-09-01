https://ria.ru/20230901/novorozhdennyy-1893686682.html

Женщина, убившая младенца ножницами в туалете МЦК, предстанет перед судом

Женщина, убившая младенца ножницами в туалете МЦК, предстанет перед судом - РИА Новости, 01.09.2023

Женщина, убившая младенца ножницами в туалете МЦК, предстанет перед судом

Женщина, убившая ножницами новорожденного ребенка в туалете поезда на МЦК, предстанет перед судом, сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:26

2023-09-01T15:26

2023-09-01T15:27

происшествия

здоровье - общество

россия

москва

московское центральное кольцо (мцк)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Женщина, убившая ножницами новорожденного ребенка в туалете поезда на МЦК, предстанет перед судом, сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Ранее в СК РФ сообщали о задержании молодой женщины по делу об убийстве младенца в туалете поезда МЦК в Москве. Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала видео с допросом женщины, на котором та рассказала, что почувствовала, как в "Ласточке" у нее начались роды, затем она "зашла в туалет, там родила и убила ребенка… ножницами". Как уточнили в столичном главке СК, помимо ранений в области шеи, "во рту младенца был обнаружен сверток бумаги, который препятствовал его свободному дыханию". "Заместителем Юго-Западного транспортного прокурора 30 августа 2023 года утверждено обвинительное заключение в отношении матери, совершившей убийство новорожденного ребенка сразу же после родов... Уголовное дело направлено для рассмотрения в Лефортовский районный суд города Москвы. Решается вопрос о лишении обвиняемой родительских прав", - говорится в сообщении. По данным следствия, 25-летняя женщина родила в туалете электропоезда на МЦК и нанесла новорожденному 44 удара ножницами.

https://ria.ru/20230816/novorozhdennyy-1890372199.html

https://ria.ru/20230804/tragediya-1888096786.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, москва, московское центральное кольцо (мцк), московская межрегиональная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)