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Путин пообещал пересмотреть развитие института наставничества в России - РИА Новости, 01.09.2023
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17:38 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/nastavnichestvo-1893730974.html
Путин пообещал пересмотреть развитие института наставничества в России
Путин пообещал пересмотреть развитие института наставничества в России - РИА Новости, 01.09.2023
Путин пообещал пересмотреть развитие института наставничества в России
Президент РФ Владимир Путин пообещал еще раз посмотреть на развитие института наставничества для школьников, чтобы у людей, которые могли бы этим заниматься,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:38
2023-09-01T17:38
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал еще раз посмотреть на развитие института наставничества для школьников, чтобы у людей, которые могли бы этим заниматься, появились дополнительные стимулы к этой работе. В ходе открытого урока "Разговор о важном" один из его участников поднял вопрос развития института наставничества для школьников, проявивших интерес к научным исследованиям. По его мнению, наставники могли бы курировать их работу, готовить к олимпиадам и научных конференциям. "Я вам обещаю, я поговорю на этот счет и с министром науки и высшего образования, поговорю и с министром просвещения. Мы делаем это... Я посмотрю на это еще раз. Если вы говорите об этом, значит, на практике чего-то не хватает. Обещаю, что обязательно посмотрим на это с тем, чтобы у людей, которые могли бы и могут заниматься наставничеством, появился дополнительный стимул к этому", - сказал Путин. По его словам, сегодня развитию института наставничества в России уделяется большое значение, и развитие его в науке является очень важным.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал пересмотреть развитие института наставничества в России

Путин пообещал пересмотреть развитие института наставничества для школьников

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал еще раз посмотреть на развитие института наставничества для школьников, чтобы у людей, которые могли бы этим заниматься, появились дополнительные стимулы к этой работе.
В ходе открытого урока "Разговор о важном" один из его участников поднял вопрос развития института наставничества для школьников, проявивших интерес к научным исследованиям. По его мнению, наставники могли бы курировать их работу, готовить к олимпиадам и научных конференциям.
"Я вам обещаю, я поговорю на этот счет и с министром науки и высшего образования, поговорю и с министром просвещения. Мы делаем это... Я посмотрю на это еще раз. Если вы говорите об этом, значит, на практике чего-то не хватает. Обещаю, что обязательно посмотрим на это с тем, чтобы у людей, которые могли бы и могут заниматься наставничеством, появился дополнительный стимул к этому", - сказал Путин.
По его словам, сегодня развитию института наставничества в России уделяется большое значение, и развитие его в науке является очень важным.
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