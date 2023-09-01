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При обстреле Донецка пострадал мужчина
При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 01.09.2023
При обстреле Донецка пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:36
2023-09-01T16:36
2023-09-01T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем в телеграм-канале."В Киевском районе в результате обстрела ВСУ на улице Университетской в ЖСК "Мир" был ранен мужчина 2005 года рождения. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении мэра.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в День знаний выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230901/devochka-1893691711.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Донецка пострадал мужчина
Мэр Кулемзин: при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина