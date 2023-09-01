https://ria.ru/20230901/muzhchina-1893712806.html

При обстреле Донецка пострадал мужчина

При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 01.09.2023

При обстреле Донецка пострадал мужчина

Мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:36

2023-09-01T16:36

2023-09-01T17:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем в телеграм-канале."В Киевском районе в результате обстрела ВСУ на улице Университетской в ЖСК "Мир" был ранен мужчина 2005 года рождения. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении мэра.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в День знаний выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230901/devochka-1893691711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины