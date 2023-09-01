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При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 01.09.2023 (обновлено: 17:57 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/muzhchina-1893712806.html
При обстреле Донецка пострадал мужчина
При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 01.09.2023
При обстреле Донецка пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:36
2023-09-01T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем в телеграм-канале."В Киевском районе в результате обстрела ВСУ на улице Университетской в ЖСК "Мир" был ранен мужчина 2005 года рождения. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении мэра.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в День знаний выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230901/devochka-1893691711.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадал мужчина

Мэр Кулемзин: при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Киевского района Донецка. 1 сентября 2023
Последствия обстрела Киевского района Донецка. 1 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Киевского района Донецка. 1 сентября 2023
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем в телеграм-канале.
«
"В Киевском районе в результате обстрела ВСУ на улице Университетской в ЖСК "Мир" был ранен мужчина 2005 года рождения. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении мэра.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в День знаний выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.
Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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