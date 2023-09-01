https://ria.ru/20230901/moskva-1893468150.html

Ефимов: объем промышленного производства в Москве увеличился до 11,3%

Ефимов: объем промышленного производства в Москве увеличился до 11,3% - РИА Новости, 01.09.2023

Ефимов: объем промышленного производства в Москве увеличился до 11,3%

Столичное промышленное производство выросло на 11,3% за первое полугодие 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года по подтвержденным данным... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T09:10

2023-09-01T09:10

2023-09-01T09:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

владислав овчинский

владимир ефимов (правительство москвы)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Столичное промышленное производство выросло на 11,3% за первое полугодие 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года по подтвержденным данным Росстата, заявил заместитель московского мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.С 2022 года Росстат уточняет оперативные данные индексов производства дважды в год по определенным месяцам – это август и январь. Коррекция оценок является стандартной практикой и связана с нюансами процесса сбора и обработки статистических отчетов."По последним статистическим данным Федеральной службы государственной статистики, промышленное производство Москвы по итогам первых шести месяцев текущего года увеличилось на 11,3 %. Основным драйвером роста остается увеличение объемов выпуска продукции обрабатывающих предприятий столицы, которое за отчетный период составило 13,2 %", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как отмечает пресс-служба, показатели пересмотрели в сторону роста. До этого данные объема промышленного производства составляли 8,6%, а по выпуску продукции в обрабатывающих отраслях 9,8%. Также в сторону увеличения пересмотрели и данные объемов выпуска продукции в перечне отраслей обрабатывающей промышленности.Глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что рост производства лекарств и медицинских материалов за первые два квартала 2023 года, по предварительной оценке, составил 38,8%. По подтвержденным данным Росстата, данный показатель составляет 43,8%."Объем выпуска одежды в столице за аналогичный период увеличился в 3,1 раза, хотя ранее опубликованные данные свидетельствовали о росте производства в 1,3 раза", – сказал Овчинский.В столице динамично развивается производство. Москва – это город, где работают уже порядка 4000 промышленных площадок, на которых трудоустроены более 720 тысяч сотрудников. Ежегодно тут открываются новые предприятия различного масштаба – до 50 средних и крупных и около 100 малых. На столичных предприятиях создается обширный ассортимент товаров: обувь, одежда, косметика, предметы мебели и декора, медицинские препараты и оборудование, сложная техника и перечень другой продукции. Кроме того, в данной сфере активно внедряются инновации.

https://ria.ru/20230830/efimov-1892990283.html

https://ria.ru/20230829/efimov-1892782907.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, владимир ефимов (правительство москвы) , федеральная служба государственной статистики (росстат)