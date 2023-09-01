https://ria.ru/20230901/more-1893685392.html

Черноморский флот установил контроль обстановки в акватории Черного моря

Черноморский флот установил контроль обстановки в акватории Черного моря - РИА Новости, 01.09.2023

Черноморский флот установил контроль обстановки в акватории Черного моря

Черноморский флот России установил постоянный контроль над акваторией, что позволило на неделе сорвать высадку десанта ВСУ на Крым и уничтожить четыре... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:22

2023-09-01T15:22

2023-09-01T15:22

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

черное море

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Черноморский флот России установил постоянный контроль над акваторией, что позволило на неделе сорвать высадку десанта ВСУ на Крым и уничтожить четыре украинских военных катера, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. Это позволило 29-30 августа силами морской авиации Черноморского флота сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций. Самолетами морской авиации уничтожено четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230830/aviatsiya-1893042385.html

черное море

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, черное море