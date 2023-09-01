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Черноморский флот установил контроль обстановки в акватории Черного моря - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/more-1893685392.html
Черноморский флот установил контроль обстановки в акватории Черного моря
Черноморский флот установил контроль обстановки в акватории Черного моря - РИА Новости, 01.09.2023
Черноморский флот установил контроль обстановки в акватории Черного моря
Черноморский флот России установил постоянный контроль над акваторией, что позволило на неделе сорвать высадку десанта ВСУ на Крым и уничтожить четыре... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:22
2023-09-01T15:22
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
черное море
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Черноморский флот России установил постоянный контроль над акваторией, что позволило на неделе сорвать высадку десанта ВСУ на Крым и уничтожить четыре украинских военных катера, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. Это позволило 29-30 августа силами морской авиации Черноморского флота сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций. Самолетами морской авиации уничтожено четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230830/aviatsiya-1893042385.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, черное море
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Черное море
Черноморский флот установил контроль обстановки в акватории Черного моря

МО: Черноморский флот установил контроль обстановки в акватории Черного моря

© Минобороны РФРакетные стрельбы кораблей Черноморского флота
Ракетные стрельбы кораблей Черноморского флота
© Минобороны РФ
Ракетные стрельбы кораблей Черноморского флота . Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Черноморский флот России установил постоянный контроль над акваторией, что позволило на неделе сорвать высадку десанта ВСУ на Крым и уничтожить четыре украинских военных катера, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. Это позволило 29-30 августа силами морской авиации Черноморского флота сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций. Самолетами морской авиации уничтожено четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Многофункциональный истребитель Су-30 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Самолет ЧФ уничтожил в Черном море четыре катера с десантом ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФЧерное море
 
 
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