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Черноморский флот установил контроль обстановки в акватории Черного моря
Черноморский флот установил контроль обстановки в акватории Черного моря - РИА Новости, 01.09.2023
Черноморский флот установил контроль обстановки в акватории Черного моря
Черноморский флот России установил постоянный контроль над акваторией, что позволило на неделе сорвать высадку десанта ВСУ на Крым и уничтожить четыре... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:22
2023-09-01T15:22
2023-09-01T15:22
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
черное море
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Черноморский флот России установил постоянный контроль над акваторией, что позволило на неделе сорвать высадку десанта ВСУ на Крым и уничтожить четыре украинских военных катера, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. Это позволило 29-30 августа силами морской авиации Черноморского флота сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций. Самолетами морской авиации уничтожено четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230830/aviatsiya-1893042385.html
черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, черное море
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Черное море
Черноморский флот установил контроль обстановки в акватории Черного моря
МО: Черноморский флот установил контроль обстановки в акватории Черного моря