https://ria.ru/20230901/missiya-1893605219.html

В Индии начали обратный отсчет до старта миссии к Солнцу

В Индии начали обратный отсчет до старта миссии к Солнцу - РИА Новости, 01.09.2023

В Индии начали обратный отсчет до старта миссии к Солнцу

Индийская организация космических исследований запустила обратный отсчет до запуска миссии Aditya-L1 по изучению Солнца, сообщило агентство в соцсети X (бывший... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:23

2023-09-01T11:23

2023-09-01T11:23

наука

космос - риа наука

индия

индийская организация космических исследований

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен - РИА Новости. Индийская организация космических исследований запустила обратный отсчет до запуска миссии Aditya-L1 по изучению Солнца, сообщило агентство в соцсети X (бывший Twitter). "Обратный отсчет продолжительностью 23 часа 40 минут, который приведет к запуску в 11:50 (9.20 мск) 2 сентября 2023 г., начался сегодня в 12:10 по местному времени", - говорится в сообщении. Задачей индийской солнечной миссии станет изучение Солнца с орбиты, находящейся в точке Лагранжа L1, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца равны. Она находится на прямой, соединяющей Солнце и Землю, на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли. Такое расположение позволит Aditya-L1 постоянно наблюдать за Солнцем, не отвлекаясь на затмения. Это также даст возможность ученым изучать солнечную активность и ее влияние на космическую погоду в режиме реального времени. Космический аппарат несет семь приборов для наблюдения за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями Солнца (короной) с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля. Ожидается, что миссия Aditya L1 предоставит информацию для понимания проблемы нагрева короны Солнца, выброса корональной массы, активности перед вспышкой и ее характеристик, динамики космической погоды, распространения частиц и полей и других.

https://ria.ru/20230829/luna-1893005463.html

индия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, индия, индийская организация космических исследований