https://ria.ru/20230901/ministr-1893608377.html

"Они пожалеют": Зеленскому доложили о серьезной потере для Украины

"Они пожалеют": Зеленскому доложили о серьезной потере для Украины - РИА Новости, 01.09.2023

"Они пожалеют": Зеленскому доложили о серьезной потере для Украины

Власти Украины еще пожалеют об отставке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, так как новый глава ведомства, вероятно, станет проводить более осторожную РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:33

2023-09-01T11:33

2023-09-01T12:24

в мире

украина

киев

великобритания

владимир зеленский

грант шаппс

бен уоллес

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Власти Украины еще пожалеют об отставке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, так как новый глава ведомства, вероятно, станет проводить более осторожную политику в отношении поддержки Киева, заявил в эфире Sky News эксперт по международным отношениям Доминик Уайкорн."О его (Бена Уоллеса. — Прим. ред.) отставке будут сожалеть не только в военных кругах, но и в Киеве. Тут стоит упомянуть, что у Уоллеса есть настоящий военный опыт, а у Гранта Шаппса его нет совсем. Поменяется политический стиль", — отметил он.По мнению эксперта, Уоллес активно поддерживал Владимира Зеленского, был одним из его основных союзников, однако Шаппс слишком мягок и слаб для проведения такой же агрессивной политики.Ранее глава британского Минобороны Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке после четырех лет пребывания на посту. На его должность был назначен глава Минэнерго Грант Шаппс.

https://ria.ru/20230831/shapps-1893348931.html

https://ria.ru/20230901/istrebiteli-1893581154.html

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в мире, украина, киев, великобритания, владимир зеленский, грант шаппс, бен уоллес