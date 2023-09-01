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"Они пожалеют": Зеленскому доложили о серьезной потере для Украины
"Они пожалеют": Зеленскому доложили о серьезной потере для Украины - РИА Новости, 01.09.2023
"Они пожалеют": Зеленскому доложили о серьезной потере для Украины
Власти Украины еще пожалеют об отставке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, так как новый глава ведомства, вероятно, станет проводить более осторожную РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:33
2023-09-01T11:33
2023-09-01T12:24
в мире
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владимир зеленский
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бен уоллес
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Власти Украины еще пожалеют об отставке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, так как новый глава ведомства, вероятно, станет проводить более осторожную политику в отношении поддержки Киева, заявил в эфире Sky News эксперт по международным отношениям Доминик Уайкорн."О его (Бена Уоллеса. — Прим. ред.) отставке будут сожалеть не только в военных кругах, но и в Киеве. Тут стоит упомянуть, что у Уоллеса есть настоящий военный опыт, а у Гранта Шаппса его нет совсем. Поменяется политический стиль", — отметил он.По мнению эксперта, Уоллес активно поддерживал Владимира Зеленского, был одним из его основных союзников, однако Шаппс слишком мягок и слаб для проведения такой же агрессивной политики.Ранее глава британского Минобороны Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке после четырех лет пребывания на посту. На его должность был назначен глава Минэнерго Грант Шаппс.
https://ria.ru/20230831/shapps-1893348931.html
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в мире, украина, киев, великобритания, владимир зеленский, грант шаппс, бен уоллес
В мире, Украина, Киев, Великобритания, Владимир Зеленский, Грант Шаппс, Бен Уоллес
"Они пожалеют": Зеленскому доложили о серьезной потере для Украины
Sky News: Украина будет сожалеть о назначении нового министра обороны Британии