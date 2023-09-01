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Медик раскритиковал МО Украины за отсутствие медматериалов на фронте
Медик раскритиковал МО Украины за отсутствие медматериалов на фронте - РИА Новости, 01.09.2023
Медик раскритиковал МО Украины за отсутствие медматериалов на фронте
Украинский военный медик Вадим Холоденко подверг критике Минобороны страны за то, что большая часть медицинских материалов на фронт поставляется волонтерами,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:43
2023-09-01T18:43
2023-09-01T18:50
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинский военный медик Вадим Холоденко подверг критике Минобороны страны за то, что большая часть медицинских материалов на фронт поставляется волонтерами, сообщает в пятницу канадская газета Globe and Mail."Восемьдесят процентов медицинских материалов <...> предоставляются благодаря волонтерам, а не благодаря Министерству обороны", — приводит издание слова сержанта Вадима Холоденко. Он считает, что виной всему слабое управление.По мнению медика, основной проблемой на поле боя является отсутствие качественных кровеостанавливающих жгутов-турникетов и обученных парамедиков. Согласно газете, в ВСУ нет налаженной системы контроля качества таких жгутов.
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украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Медик раскритиковал МО Украины за отсутствие медматериалов на фронте
Медик: 80% медматериалов на фронт поставляют волонтеры, а не Минобороны