https://ria.ru/20230901/medmaterily-1893749528.html

Медик раскритиковал МО Украины за отсутствие медматериалов на фронте

Медик раскритиковал МО Украины за отсутствие медматериалов на фронте - РИА Новости, 01.09.2023

Медик раскритиковал МО Украины за отсутствие медматериалов на фронте

Украинский военный медик Вадим Холоденко подверг критике Минобороны страны за то, что большая часть медицинских материалов на фронт поставляется волонтерами,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:43

2023-09-01T18:43

2023-09-01T18:50

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинский военный медик Вадим Холоденко подверг критике Минобороны страны за то, что большая часть медицинских материалов на фронт поставляется волонтерами, сообщает в пятницу канадская газета Globe and Mail."Восемьдесят процентов медицинских материалов <...> предоставляются благодаря волонтерам, а не благодаря Министерству обороны", — приводит издание слова сержанта Вадима Холоденко. Он считает, что виной всему слабое управление.По мнению медика, основной проблемой на поле боя является отсутствие качественных кровеостанавливающих жгутов-турникетов и обученных парамедиков. Согласно газете, в ВСУ нет налаженной системы контроля качества таких жгутов.

https://ria.ru/20230901/postavka-1893715705.html

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украина, вооруженные силы украины, в мире