https://ria.ru/20230901/mariupol-1893744096.html

В Мариуполе открылась школа, восстановленная тульскими строителями

В Мариуполе открылась школа, восстановленная тульскими строителями - РИА Новости, 01.09.2023

В Мариуполе открылась школа, восстановленная тульскими строителями

Школа, восстановленная в городе Мариуполе по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, приняла в пятницу первых учеников, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:13

2023-09-01T18:13

2023-09-01T18:13

тульская область

мариуполь

донецкая народная республика

алексей дюмин

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893742079_0:35:675:415_1920x0_80_0_0_37d6fdbb728a3ee75c67248f41e7ec0b.jpg

ТУЛА, 1 сен - РИА Новости. Школа, восстановленная в городе Мариуполе по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, приняла в пятницу первых учеников, сообщил РИА Новости представитель тульского правительства. "Счастливые лица детей – главная оценка работы тульских строителей. В этой школе созданы все условия, чтобы ребятам было комфортно и интересно учиться. По поручению Алексея Дюмина мы будем и дальше помогать мариупольским коллегам", - поздравил от имени тульского губернатора школьников и педагогов с Днем знаний его первый заместитель Дмитрий Миляев. Он передал детям подарки и сладости от Алексея Дюмина. Как сообщают в правительстве, все восстановительные работы в Мариуполе проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой, которое губернатор Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин подписали на ПМЭФ-2022. Строители заменили внутренние и наружные инженерные коммуникации, отремонтировали крышу, утеплили фасад, выполнили чистовую отделку помещений, благоустройство школьной территории. Помимо строительно-монтажных работ подрядной организацией выполнено и оснащение необходимой мебелью и оборудованием. В школу закуплены учебники, соответствующие российским государственным образовательным стандартам. По инициативе Дюмина в здании оформлены тематические пространства, где представлены известные исторические личности, достопримечательности и великие уроженцы Тульской области. Рядом со школой оборудованы футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, зоны для подвижных игр и тихого отдыха. Ими смогут пользоваться не только школьники, но и жители ближайших домов. Школа находится рядом с детским садом, который туляки восстановили в прошлом году.

https://ria.ru/20230823/seminar-1891838722.html

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мариуполь, донецкая народная республика, алексей дюмин, денис пушилин