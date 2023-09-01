https://ria.ru/20230901/mariupol-1893744096.html
В Мариуполе открылась школа, восстановленная тульскими строителями
В Мариуполе открылась школа, восстановленная тульскими строителями - РИА Новости, 01.09.2023
В Мариуполе открылась школа, восстановленная тульскими строителями
Школа, восстановленная в городе Мариуполе по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, приняла в пятницу первых учеников, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:13
2023-09-01T18:13
2023-09-01T18:13
тульская область
мариуполь
донецкая народная республика
алексей дюмин
денис пушилин
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ТУЛА, 1 сен - РИА Новости. Школа, восстановленная в городе Мариуполе по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, приняла в пятницу первых учеников, сообщил РИА Новости представитель тульского правительства. "Счастливые лица детей – главная оценка работы тульских строителей. В этой школе созданы все условия, чтобы ребятам было комфортно и интересно учиться. По поручению Алексея Дюмина мы будем и дальше помогать мариупольским коллегам", - поздравил от имени тульского губернатора школьников и педагогов с Днем знаний его первый заместитель Дмитрий Миляев. Он передал детям подарки и сладости от Алексея Дюмина. Как сообщают в правительстве, все восстановительные работы в Мариуполе проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой, которое губернатор Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин подписали на ПМЭФ-2022. Строители заменили внутренние и наружные инженерные коммуникации, отремонтировали крышу, утеплили фасад, выполнили чистовую отделку помещений, благоустройство школьной территории. Помимо строительно-монтажных работ подрядной организацией выполнено и оснащение необходимой мебелью и оборудованием. В школу закуплены учебники, соответствующие российским государственным образовательным стандартам. По инициативе Дюмина в здании оформлены тематические пространства, где представлены известные исторические личности, достопримечательности и великие уроженцы Тульской области. Рядом со школой оборудованы футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, зоны для подвижных игр и тихого отдыха. Ими смогут пользоваться не только школьники, но и жители ближайших домов. Школа находится рядом с детским садом, который туляки восстановили в прошлом году.
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мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецкая народная республика, алексей дюмин, денис пушилин
Тульская область, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Алексей Дюмин, Денис Пушилин
ТУЛА, 1 сен - РИА Новости. Школа, восстановленная в городе Мариуполе по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, приняла в пятницу первых учеников, сообщил РИА Новости представитель тульского правительства.
"Счастливые лица детей – главная оценка работы тульских строителей. В этой школе созданы все условия, чтобы ребятам было комфортно и интересно учиться. По поручению Алексея Дюмина мы будем и дальше помогать мариупольским коллегам", - поздравил от имени тульского губернатора школьников и педагогов с Днем знаний его первый заместитель Дмитрий Миляев. Он передал детям подарки и сладости от Алексея Дюмина.
Как сообщают в правительстве, все восстановительные работы в Мариуполе проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой
, которое губернатор Алексей Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин
подписали на ПМЭФ-2022.
Строители заменили внутренние и наружные инженерные коммуникации, отремонтировали крышу, утеплили фасад, выполнили чистовую отделку помещений, благоустройство школьной территории. Помимо строительно-монтажных работ подрядной организацией выполнено и оснащение необходимой мебелью и оборудованием. В школу закуплены учебники, соответствующие российским государственным образовательным стандартам.
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По инициативе Дюмина в здании оформлены тематические пространства, где представлены известные исторические личности, достопримечательности и великие уроженцы Тульской области.
Рядом со школой оборудованы футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, зоны для подвижных игр и тихого отдыха. Ими смогут пользоваться не только школьники, но и жители ближайших домов.
Школа находится рядом с детским садом, который туляки восстановили в прошлом году.