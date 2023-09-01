https://ria.ru/20230901/lavrov-1893611196.html

Лавров прокомментировал участие представителей ООН во встречах по Украине

Лавров прокомментировал участие представителей ООН во встречах по Украине - РИА Новости, 01.09.2023

Лавров прокомментировал участие представителей ООН во встречах по Украине

Представители ООН участвовали в онлайн-встречах по "формуле мира" Владимира Зеленского после поступившего в адрес ООН обращения правительства одной из стран,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:41

2023-09-01T11:41

2023-09-01T13:59

оон

сергей лавров

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антониу гутерреш

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Представители ООН участвовали в онлайн-встречах по "формуле мира" Владимира Зеленского после поступившего в адрес ООН обращения правительства одной из стран, однако их участие нарушает принципы работы секретариата всемирной организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Выступая перед студентами МГИМО в пятницу, Лавров напомнил, что в конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения "формулы мира" Владимира Зеленского, которую в Москве считают полностью оторванной от реальности. После, встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде, которая уведомила РФ, что созывает ее для того, "чтобы донести до западных участников и самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации"."Но на этом наши западные коллеги не успокоились. И мы получили информацию о том, что 17 августа состоялось онлайн-заседание уже не по всей "формуле" Зеленского, а несколько онлайн-встреч по каждому из десяти пунктов этой "формулы". Абсолютно элементарная одноходовка. Уговаривали так: "хорошо, мы понимаем, что вы против того, чтобы Россию наказывать, чтобы ее осуждать и договариваться без России - не надо поддерживать эти части формулы Зеленского, но, вот, посмотрите, продовольственная безопасность - возьмите кураторство над этим параграфом или энергетическая безопасность, гуманитарные вопросы". Это, конечно, игра нечистоплотная, это всем понятно", - пояснил министр.Особенно удручает Россию, по словам Лаврова, тот факт, что в Москве "уже задним числом" узнали о том, что "было обращение к генсеку ООН о том, чтобы он направил своих представителей на эти заседания виртуальные рабочих групп и такие представители участвовали"."Я видел господина (генсека Антониу - ред.) Гутерреша в Йоханнесбурге на полях саммита БРИКС. Я ему откровенно сказал о том, что это нарушает все принципы работы секретариата, потому что секретариат, согласно Уставу, должен быть беспристрастен и не должен получать указания никакого правительства. А в данном случае мы знаем, какое правительство обращалось к генеральному секретарю и по обращению которого он направил своих людей. Он стал объяснять, что они там присутствовали исключительно в качестве консультантов, потому что обсуждались профильные вопросы - продовольствие, энергетика, экология ", - рассказал министр."Но я честно сказал ему и не хочу этого скрывать, что помимо того, что сам факт участия в каком бы то ни было качестве противоречит обязанностям секретариата, но, когда такое приглашение состоялось, нас как сторону многих аспектов происходящего даже об этом не уведомили", - заключил Лавров.Лавров напомнил, что до августовской встречи в Джидде состоялись переговоры в Копенгагене в конце июня, на которые пригласили страны G7, некоторые страны БРИКС и Украину, чтобы обсудить пути выполнения "формулы мира" Владимира Зеленского, которую в Москве считают полностью оторванной от реальности. Лавров подчеркнул, что участвовавшие в этой встрече страны БРИКС "нам потом рассказали, что они просто слушали и никаких предложений о том, чтобы какие-то дальнейшие шаги предпринимать, не прозвучало и каких-либо практических решений о том, как эта формула будет воплощаться в жизнь, тоже не было"."Наши саудовские друзья нам впоследствии рассказали о том, что они хотят провести у себя очередное совещание в таком формате в Джидде. Сказали, что это делается исключительно для того, чтобы донести до западных участников и самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации, что они и сделали на том мероприятии, которое состоялось в Джидде", — сказал Лавров в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО по случаю начала учебного года.По его словам, "особенно удручает, что уже задним числом мы узнали, что было обращение к генеральному секретарю ООН о том, чтобы он направил своих представителей на эти заседания виртуальные рабочих групп и такие представители участвовали"."Я видел господина Гутерреша в Йоханнесбурге на полях саммита БРИКС. Я ему откровенно сказал о том, что это нарушает все принципы работы секретариата, потому что секретариат, согласно Уставу, должен быть беспристрастен и не должен получать указания никакого правительства", — подчеркнул министр.В МИД РФ ранее заявили, что Москва открыта к дипломатическому решению украинского кризиса и готова ответить на серьезные предложения.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893452150.html

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888896644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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