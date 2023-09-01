https://ria.ru/20230901/lavrov-1893610082.html

Лавров рассказал о работе по проекту дорожной карты по Турции и Сирии

Лавров рассказал о работе по проекту дорожной карты по Турции и Сирии - РИА Новости, 01.09.2023

Лавров рассказал о работе по проекту дорожной карты по Турции и Сирии

Проект дорожной карты но нормализации сирийско-турецких отношений находится на рассмотрении, продолжаются контакты по приведению его к общеприемлемому... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:36

2023-09-01T11:36

2023-09-01T11:36

турция

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Проект дорожной карты но нормализации сирийско-турецких отношений находится на рассмотрении, продолжаются контакты по приведению его к общеприемлемому состоянию, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Проект дорожной карты (по нормализации сирийско-турецких отношений) мы передали всем нашим коллегам в июне этого года. Сейчас он находится на рассмотрении, продолжаются контакты по приведению его к общеприемлемому состоянию, когда этот проект мог бы быть одобрен", - сказал Лавров в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО по случаю начала учебного года.

https://ria.ru/20230901/sotrudnichestvo-1893607681.html

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Дарья Буймова

турция, сирия, россия, сергей лавров, мгимо, в мире