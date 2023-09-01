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Лавров рассказал о работе по проекту дорожной карты по Турции и Сирии - РИА Новости, 01.09.2023
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11:36 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/lavrov-1893610082.html
Лавров рассказал о работе по проекту дорожной карты по Турции и Сирии
Лавров рассказал о работе по проекту дорожной карты по Турции и Сирии - РИА Новости, 01.09.2023
Лавров рассказал о работе по проекту дорожной карты по Турции и Сирии
Проект дорожной карты но нормализации сирийско-турецких отношений находится на рассмотрении, продолжаются контакты по приведению его к общеприемлемому... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:36
2023-09-01T11:36
турция
сирия
россия
сергей лавров
мгимо
в мире
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Проект дорожной карты но нормализации сирийско-турецких отношений находится на рассмотрении, продолжаются контакты по приведению его к общеприемлемому состоянию, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Проект дорожной карты (по нормализации сирийско-турецких отношений) мы передали всем нашим коллегам в июне этого года. Сейчас он находится на рассмотрении, продолжаются контакты по приведению его к общеприемлемому состоянию, когда этот проект мог бы быть одобрен", - сказал Лавров в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО по случаю начала учебного года.
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турция, сирия, россия, сергей лавров, мгимо, в мире
Турция, Сирия, Россия, Сергей Лавров, МГИМО, В мире
Лавров рассказал о работе по проекту дорожной карты по Турции и Сирии

Лавров: проект дорожной карты по Турции и Сирии находится на рассмотрении

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Проект дорожной карты но нормализации сирийско-турецких отношений находится на рассмотрении, продолжаются контакты по приведению его к общеприемлемому состоянию, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Проект дорожной карты (по нормализации сирийско-турецких отношений) мы передали всем нашим коллегам в июне этого года. Сейчас он находится на рассмотрении, продолжаются контакты по приведению его к общеприемлемому состоянию, когда этот проект мог бы быть одобрен", - сказал Лавров в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО по случаю начала учебного года.
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ТурцияСирияРоссияСергей ЛавровМГИМОВ мире
 
 
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