https://ria.ru/20230901/lavrov-1893602774.html

Формирование многополярного мира займет много времени, заявил Лавров

Формирование многополярного мира займет много времени, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2023

Формирование многополярного мира займет много времени, заявил Лавров

Формирование многополярного мироустройства займет продолжительный период, курс Запада, нацеленный на то, чтобы попытаться затормозить ход истории, принесет... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:13

2023-09-01T11:13

2023-09-01T11:13

россия

сергей лавров

мгимо

в мире

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Формирование многополярного мироустройства займет продолжительный период, курс Запада, нацеленный на то, чтобы попытаться затормозить ход истории, принесет только дополнительные конфронтационные ситуации для мирового сообщества, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Формирование многополярного мироустройства займет продолжительный период, это может быть длительная историческая эпоха, но процесс этот объективен и его не остановить", — сказал Лавров в ходе выступления перед студентами и профессорско - преподавательским составом МГИМО по случаю начала учебного года. Он добавил, что курс Запада, который "нацелен на то, чтобы попытаться затормозить ход истории", принесет только дополнительные "конфронтационные ситуации, дополнительные сложности для мирового сообщества".

https://ria.ru/20230831/sdelka-1893453244.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей лавров, мгимо, в мире