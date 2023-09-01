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Формирование многополярного мира займет много времени, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2023
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11:13 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/lavrov-1893602774.html
Формирование многополярного мира займет много времени, заявил Лавров
Формирование многополярного мира займет много времени, заявил Лавров - РИА Новости, 01.09.2023
Формирование многополярного мира займет много времени, заявил Лавров
Формирование многополярного мироустройства займет продолжительный период, курс Запада, нацеленный на то, чтобы попытаться затормозить ход истории, принесет... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:13
2023-09-01T11:13
россия
сергей лавров
мгимо
в мире
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Формирование многополярного мироустройства займет продолжительный период, курс Запада, нацеленный на то, чтобы попытаться затормозить ход истории, принесет только дополнительные конфронтационные ситуации для мирового сообщества, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Формирование многополярного мироустройства займет продолжительный период, это может быть длительная историческая эпоха, но процесс этот объективен и его не остановить", — сказал Лавров в ходе выступления перед студентами и профессорско - преподавательским составом МГИМО по случаю начала учебного года. Он добавил, что курс Запада, который "нацелен на то, чтобы попытаться затормозить ход истории", принесет только дополнительные "конфронтационные ситуации, дополнительные сложности для мирового сообщества".
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россия, сергей лавров, мгимо, в мире
Россия, Сергей Лавров, МГИМО, В мире
Формирование многополярного мира займет много времени, заявил Лавров

Лавров предупредил, что формирование многополярного мира займет много времени

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Формирование многополярного мироустройства займет продолжительный период, курс Запада, нацеленный на то, чтобы попытаться затормозить ход истории, принесет только дополнительные конфронтационные ситуации для мирового сообщества, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Формирование многополярного мироустройства займет продолжительный период, это может быть длительная историческая эпоха, но процесс этот объективен и его не остановить", — сказал Лавров в ходе выступления перед студентами и профессорско - преподавательским составом МГИМО по случаю начала учебного года.
Он добавил, что курс Запада, который "нацелен на то, чтобы попытаться затормозить ход истории", принесет только дополнительные "конфронтационные ситуации, дополнительные сложности для мирового сообщества".
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