https://ria.ru/20230901/latviya-1893742268.html

В Израиле прокомментировали нарушение прав русскоязычных жителей Латвии

В Израиле прокомментировали нарушение прав русскоязычных жителей Латвии - РИА Новости, 01.09.2023

В Израиле прокомментировали нарушение прав русскоязычных жителей Латвии

Нынешняя политика властей Латвии по отношению к русскоязычным гражданам этой страны является дискриминационной и диктаторской, когда речь заходит о планах по их РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:10

2023-09-01T18:10

2023-09-01T18:10

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Нынешняя политика властей Латвии по отношению к русскоязычным гражданам этой страны является дискриминационной и диктаторской, когда речь заходит о планах по их выселению из страны на основании незнания языка или о требованиях по информированию властей о своих политических убеждениях, заявил РИА Новости Самир Хатиб, председатель Ассоциации выпускников советских и российских вузов в Израиле. Ранее совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию, связанную с правами россиян в Латвии, которых могут выселить из страны из-за несданного экзамена по латышскому, обращение при содействии Россотрудничества подписали более 30 лидеров общественного мнения со всего мира. "Это проявление нацизма, дискриминации и русофобии. Мы наблюдаем подобные явления и в других странах, включая Украину, где борются с русским языком и книгами на русском языке. Это очень опасная тенденция для всего мира", - заявил Хатиб, поддержавший обращение СПЧ к международным организациям. По его словам, подобные процессы происходят под давлением коллективного Запада, где уверены, что таким образом "русский народ станет слабее". "Они ошибаются, и это позор для них, но не для русского народа. Лишать гражданства за незнание языка - это позор. Эти русские люди жили в Латвии еще до распада СССР, и они являются гражданами, хотят или не хотят этого латышские власти. Это очень похоже на проявление того нового нацизма, с которым Россия сейчас борется на Украине", - отметил Хатиб. Ранее стало известно, что проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут с сентября получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. Как заявил глава комиссии парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака, из республики могут выслать около 6 тысяч граждан РФ в течение трех месяцев. Власти Латвии требуют от русскоязычных граждан не только сдать экзамен, но еще и заполнить анкеты с указанием их отношения к политике России на международной арене, по сути, обязывая людей отчитываться о своих политических взглядах и осуждать действия России задокументированным образом. По мнению Хатиба, подобные требования являются "диктаторскими" и являются недопустимыми в условиях демократии. СПЧ подчеркнул, что подобные действия латышских властей грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, Европейской конвенции по правам человека. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20230901/prava-1893719504.html

https://ria.ru/20230901/latviya-1893721239.html

https://ria.ru/20230509/latviya-1870636010.html

https://ria.ru/20230828/pribaltika-1892273764.html

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латвия, россия, израиль, совет европы, оон, обсе