https://ria.ru/20230901/kupyansk-1893548776.html

Марочко заявил о значительных потерях ВСУ под Купянском

Марочко заявил о значительных потерях ВСУ под Купянском - РИА Новости, 01.09.2023

Марочко заявил о значительных потерях ВСУ под Купянском

За три дня боевых действий части бригад ВСУ могут терять до 60% бойцов на некоторых участках под Купянском, украинское командование вынуждено постоянно... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:08

2023-09-01T08:08

2023-09-01T08:08

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. За три дня боевых действий части бригад ВСУ могут терять до 60% бойцов на некоторых участках под Купянском, украинское командование вынуждено постоянно проводить ротацию подразделений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении противник вынужден регулярно проводить ротационные мероприятия для восстановления боеспособности подразделений в 43-й, 44-й, 66-й, 115-й, а также в 68-й егерской бригаде. На некоторых участках за три дня украинские подразделения теряют до 60% личного состава, из них 40% составляют безвозвратные потери", - сообщил Марочко. В минувший четверг Минобороны РФ заявило, что войска Украины на купянском и донецком направлениях потеряли за сутки более 400 военнослужащих. Подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии было улучшено положение по переднему краю в районе Купянска. В течение прошедших суток на данном направлении были отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад Украины в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, вооруженные силы украины, андрей марочко