https://ria.ru/20230901/kupyansk-1893548776.html
Марочко заявил о значительных потерях ВСУ под Купянском
Марочко заявил о значительных потерях ВСУ под Купянском - РИА Новости, 01.09.2023
Марочко заявил о значительных потерях ВСУ под Купянском
За три дня боевых действий части бригад ВСУ могут терять до 60% бойцов на некоторых участках под Купянском, украинское командование вынуждено постоянно... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:08
2023-09-01T08:08
2023-09-01T08:08
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. За три дня боевых действий части бригад ВСУ могут терять до 60% бойцов на некоторых участках под Купянском, украинское командование вынуждено постоянно проводить ротацию подразделений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении противник вынужден регулярно проводить ротационные мероприятия для восстановления боеспособности подразделений в 43-й, 44-й, 66-й, 115-й, а также в 68-й егерской бригаде. На некоторых участках за три дня украинские подразделения теряют до 60% личного состава, из них 40% составляют безвозвратные потери", - сообщил Марочко. В минувший четверг Минобороны РФ заявило, что войска Украины на купянском и донецком направлениях потеряли за сутки более 400 военнослужащих. Подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии было улучшено положение по переднему краю в районе Купянска. В течение прошедших суток на данном направлении были отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад Украины в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР.
https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко
Марочко заявил о значительных потерях ВСУ под Купянском
Марочко: за три дня части ВСУ теряют до 60 процентов бойцов под Купянском
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. За три дня боевых действий части бригад ВСУ могут терять до 60% бойцов на некоторых участках под Купянском, украинское командование вынуждено постоянно проводить ротацию подразделений, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На купянском направлении противник вынужден регулярно проводить ротационные мероприятия для восстановления боеспособности подразделений в 43-й, 44-й, 66-й, 115-й, а также в 68-й егерской бригаде. На некоторых участках за три дня украинские подразделения теряют до 60% личного состава, из них 40% составляют безвозвратные потери", - сообщил Марочко.
В минувший четверг Минобороны РФ
заявило, что войска Украины
на купянском и донецком направлениях потеряли за сутки более 400 военнослужащих. Подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии было улучшено положение по переднему краю в районе Купянска. В течение прошедших суток на данном направлении были отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад Украины в районах Сергеевки
и Новоегоровки ЛНР.
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