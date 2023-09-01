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Банк России ужесточил регулирование выдачи потребкредитов - РИА Новости, 01.09.2023
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01:12 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/kredity-1893532108.html
Банк России ужесточил регулирование выдачи потребкредитов
Банк России ужесточил регулирование выдачи потребкредитов - РИА Новости, 01.09.2023
Банк России ужесточил регулирование выдачи потребкредитов
Банк России с сентября ужесточил регулирование выдачи потребкредитов, повысив надбавки к коэффициентам риска по ним. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T01:12
2023-09-01T01:12
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
ипотека
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Банк России с сентября ужесточил регулирование выдачи потребкредитов, повысив надбавки к коэффициентам риска по ним. Соответствующее решение совет директоров регулятора принял в июне. "Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам", - сообщил тогда регулятор. ЦБ отмечал, что в 2022 году макропруденциальный буфер капитала банков по необеспеченным кредитам в 5,8% от портфеля был распущен, чтобы поддержать банки и способствовать реструктуризации кредитов заемщиков, пострадавших от санкций. Сейчас же банки накопили "на черный день" лишь 1,2% от портфеля, при этом задолженность по таким кредитам быстро увеличивается. В результате ЦБ решил ужесточить регулирование для повышения устойчивости банков на случай роста потерь по потребительским кредитам. Надбавки будут увеличены у заемщиков с долговой нагрузкой от 80% и полной стоимостью ссуды от 20% годовых. В то же время они вводятся для заемщиков, у которых долговая нагрузка выше 50% или по которым она вовсе не рассчитывалась, а также по кредитам с полной стоимостью от 25% годовых. Банк России отмечал, что надбавки будут в большей степени влиять на кредитные карты, по которым уровень полной стоимости кредита выше, чем по кредитам наличными. Под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными. Поскольку надбавки будут применяться к новым кредитам, запас капитала будет накапливаться постепенно. Через год за счет надбавок он будет составлять 6,5% портфеля потребительских кредитов за вычетом резервов на возможные потери, отмечал регулятор.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, ипотека
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Ипотека
Банк России ужесточил регулирование выдачи потребкредитов

Банк России с 1 сентября ужесточил регулирование выдачи потребкредитов

© iStock.com / alexialexРоссийские рубли и кредитная карта на бумажной форме кредитного соглашения с графиком погашения кредита
Российские рубли и кредитная карта на бумажной форме кредитного соглашения с графиком погашения кредита - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© iStock.com / alexialex
Российские рубли и кредитная карта на бумажной форме кредитного соглашения с графиком погашения кредита. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Банк России с сентября ужесточил регулирование выдачи потребкредитов, повысив надбавки к коэффициентам риска по ним.
Соответствующее решение совет директоров регулятора принял в июне.
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"Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам", - сообщил тогда регулятор.
ЦБ отмечал, что в 2022 году макропруденциальный буфер капитала банков по необеспеченным кредитам в 5,8% от портфеля был распущен, чтобы поддержать банки и способствовать реструктуризации кредитов заемщиков, пострадавших от санкций. Сейчас же банки накопили "на черный день" лишь 1,2% от портфеля, при этом задолженность по таким кредитам быстро увеличивается.
В результате ЦБ решил ужесточить регулирование для повышения устойчивости банков на случай роста потерь по потребительским кредитам. Надбавки будут увеличены у заемщиков с долговой нагрузкой от 80% и полной стоимостью ссуды от 20% годовых. В то же время они вводятся для заемщиков, у которых долговая нагрузка выше 50% или по которым она вовсе не рассчитывалась, а также по кредитам с полной стоимостью от 25% годовых.
Банк России отмечал, что надбавки будут в большей степени влиять на кредитные карты, по которым уровень полной стоимости кредита выше, чем по кредитам наличными. Под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными.
Поскольку надбавки будут применяться к новым кредитам, запас капитала будет накапливаться постепенно. Через год за счет надбавок он будет составлять 6,5% портфеля потребительских кредитов за вычетом резервов на возможные потери, отмечал регулятор.
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