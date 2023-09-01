https://ria.ru/20230901/kontrnastuplenie-1893679024.html

В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ в ходе контрнаступления

В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ в ходе контрнаступления - РИА Новости, 01.09.2023

В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ в ходе контрнаступления

Высокие потери войск Украины в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены эффективным поражением украинской бронетехники на дальних подступах, сообщили РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:00

2023-09-01T15:00

2023-09-01T15:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Высокие потери войск Украины в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены эффективным поражением украинской бронетехники на дальних подступах, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. "Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах", - рассказало российское военное ведомство.

https://ria.ru/20230816/medvedev-1890402721.html

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