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В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ в ходе контрнаступления
В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ в ходе контрнаступления - РИА Новости, 01.09.2023
В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ в ходе контрнаступления
Высокие потери войск Украины в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены эффективным поражением украинской бронетехники на дальних подступах, сообщили РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:00
2023-09-01T15:00
2023-09-01T15:04
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Высокие потери войск Украины в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены эффективным поражением украинской бронетехники на дальних подступах, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. "Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого "контрнаступления" обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах", - рассказало российское военное ведомство.
https://ria.ru/20230816/medvedev-1890402721.html
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В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ в ходе контрнаступления
МО РФ объяснило высокие потери ВСУ поражением бронетехники на дальних подступах