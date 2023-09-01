https://ria.ru/20230901/kompot-1893673132.html

Мишустин и Собянин попробовали компот в московской школе

Мишустин и Собянин попробовали компот в московской школе - РИА Новости, 01.09.2023

Мишустин и Собянин попробовали компот в московской школе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения школы №1579 в Москве попробовал вместе с мэром Сергеем Собяниным компот в школьной столовой, напиток... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:43

2023-09-01T14:43

2023-09-01T15:38

образование - общество

михаил мишустин

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения школы №1579 в Москве попробовал вместе с мэром Сергеем Собяниным компот в школьной столовой, напиток понравился главе правительства.Во время посещения школы Мишустин и Собянин осмотрели столовую. Проходя мимо стойки с напитками премьер предложил попробовать компот из сухофруктов. Собянин одобрительно отметил, что напиток напоминает ему "вкус детства". "Нет привкуса сахара... Очень вкусно", - согласился Мишустин. "Отличный компот", - добавил премьер.Затем Мишустин пообщался с учениками, обедающими в столовой. Поинтересовался, какие блюда они любят. "А пирожки кушаете?" - уточнил Мишустин. Дети хором ответили, что обеды в школе вкусные. "Я вас поздравляю с 1 сентября, удачи вам и приятного аппетита!" - сказал школьникам премьер.В ходе осмотра школы Мишустин также зашел на урок третьего класса. У детей было занятие по "Окружающему миру".Премьер попросил посмотреть учебник у одной из учениц: "Про Россию, про нашу страну, да?"Затем глава правительства поздравил учеников с началом учебного года и открытием новой школы. "Поздравляем вас с новым учебным годом. Самая интересная пора, учитесь хорошо. И с новой школой, это замечательный праздник. И учителей не забывайте поздравлять, это их тоже праздник, и родителей", - напутствовал премьер учеников.Мишустин в День знаний посетил московскую школу №1579. Всего в школе работают 445 педагогов и учатся 4 838 детей, в том числе 3718 школьников, 1120 дошкольников. Для школы было построено новое здание на 900 учеников. Здесь предусмотрены комфортные универсальные и специализированные кабинеты, инженерный, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, робо-классы, IT-полигон, кабинеты технологий для мальчиков и девочек, пространство для шахматного кружка.

https://ria.ru/20230901/uchitelya-1893685899.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, михаил мишустин, сергей собянин, москва