https://ria.ru/20230901/kompensatsiya-1893701106.html

Сотрудникам СК в зоне СВО предложили выплачивать компенсацию при ранении

Сотрудникам СК в зоне СВО предложили выплачивать компенсацию при ранении - РИА Новости, 01.09.2023

Сотрудникам СК в зоне СВО предложили выплачивать компенсацию при ранении

Сотрудникам Следственного комитета, откомандированным в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, предлагается выплачивать 3 миллиона рублей в случае ранения, РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:09

2023-09-01T16:09

2023-09-01T16:11

специальная военная операция на украине

жкх

донецкая народная республика

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сотрудникам Следственного комитета, откомандированным в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, предлагается выплачивать 3 миллиона рублей в случае ранения, соответствующий проект указа опубликован на федеральном портале правовых актов. В случае же гибели сотрудников, направленных (командированных) в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, либо их смерти из-за ранения до истечения года со дня прекращения работы на территориях, предлагается выплачивать пять миллионов рублей членам семьи. "Сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим и иным работникам Следственного комитета РФ, направленным (командированным) для выполнения задач на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, а также сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим и иным работникам СК РФ, выполняющим возложенные на СК РФ задачи на данных территориях получившим увечье (ранение, травму, контузию), производится единовременная выплата в размере трех миллионов рублей", - говорится в проекте указа.

https://radiosputnik.ria.ru/20230825/boepripasy-1892155380.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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жкх, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия