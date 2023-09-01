https://ria.ru/20230901/kompensatsiya-1893701106.html
Сотрудникам СК в зоне СВО предложили выплачивать компенсацию при ранении
Сотрудникам СК в зоне СВО предложили выплачивать компенсацию при ранении - РИА Новости, 01.09.2023
Сотрудникам СК в зоне СВО предложили выплачивать компенсацию при ранении
Сотрудникам Следственного комитета, откомандированным в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, предлагается выплачивать 3 миллиона рублей в случае ранения, РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:09
2023-09-01T16:09
2023-09-01T16:11
специальная военная операция на украине
жкх
донецкая народная республика
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сотрудникам Следственного комитета, откомандированным в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, предлагается выплачивать 3 миллиона рублей в случае ранения, соответствующий проект указа опубликован на федеральном портале правовых актов. В случае же гибели сотрудников, направленных (командированных) в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, либо их смерти из-за ранения до истечения года со дня прекращения работы на территориях, предлагается выплачивать пять миллионов рублей членам семьи. "Сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим и иным работникам Следственного комитета РФ, направленным (командированным) для выполнения задач на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, а также сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим и иным работникам СК РФ, выполняющим возложенные на СК РФ задачи на данных территориях получившим увечье (ранение, травму, контузию), производится единовременная выплата в размере трех миллионов рублей", - говорится в проекте указа.
https://radiosputnik.ria.ru/20230825/boepripasy-1892155380.html
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жкх, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Сотрудникам СК в зоне СВО предложили выплачивать компенсацию при ранении
Сотрудникам СК в зоне СВО предложили выплачивать три миллиона рублей при ранении