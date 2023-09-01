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В Калуге 1 сентября открыли новую современную школу - РИА Новости, 01.09.2023
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Калужская область
 
15:40 01.09.2023 (обновлено: 15:50 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/kaluga-1893690040.html
В Калуге 1 сентября открыли новую современную школу
В Калуге 1 сентября открыли новую современную школу - РИА Новости, 01.09.2023
В Калуге 1 сентября открыли новую современную школу
В Калуге 1 сентября открыли новую современную школу на 1300 учащихся, сообщает правительство Калужской области. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:40
2023-09-01T15:50
общество
калуга
россия
анатолий артамонов
владислав шапша
калужская область
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КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. В Калуге 1 сентября открыли новую современную школу на 1300 учащихся, сообщает правительство Калужской области. Школа открылась на улице Ермоловской в микрорайоне Кубяка. "У нас в области сложилась хорошая традиция – в этот день мы не только поздравляем друг друга с Днем знаний и идем в школу, но и открываем новые школы. Сегодня на улице Ермоловской открывается очень долгожданная, отличная школа", - сказал губернатор региона Владислав Шапша на торжественной церемонии открытия. Он отметил, что сегодняшние первоклассники – их в новой школе 280 человек – "совсем скоро возьмут в руки не только учебники, но и штурвал управления нашим городом, нашей областью". Время летит очень быстро, отметил Владислав Шапша. На торжестве присутствовал сенатор Анатолий Артамонов. Он подчеркнул, что таких школ, как эта, по качеству в России "очень-очень мало". По данным областного правительства, школа на улице Ермоловской стала частью средней общеобразовательной школы №46, которая с 1985 года работает в микрорайоне. Новое четырёхэтажное здание рассчитано на 1300 учащихся. Здесь 76 учебных кабинетов, оснащённых современной мебелью и интерактивными средствами обучения, цифровыми лабораториями и лингафонными системами. В школе три спортивных зала, актовый зал с большой сценой на 650 мест, оборудованный современными системами постановочного освещения, электроакустики и кинопоказа, информационно-библиотечный центр. Оборудованы кабинет хореографии и стрелковый тир. В медицинском блоке – кабинеты врача, процедурный, прививочный и стоматологический. В школе предусмотрены проектные решения для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: на входах оборудованы пандусы, в учебных блоках предусмотрены лифты, установлены подъемники.
https://ria.ru/20230901/shkoly-1893686367.html
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общество, калуга, россия, анатолий артамонов, владислав шапша
Общество, Калуга, Россия, Анатолий Артамонов, Владислав Шапша, Калужская область
В Калуге 1 сентября открыли новую современную школу

В Калуге 1 сентября открыли новую современную школу на 1300 учащихся

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк1 сентября
1 сентября - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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1 сентября . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. В Калуге 1 сентября открыли новую современную школу на 1300 учащихся, сообщает правительство Калужской области.
Школа открылась на улице Ермоловской в микрорайоне Кубяка.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения московской общеобразовательной школы № 1579 в Москве. Слева – мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
В России к 1 сентября откроется 160 новых школ, заявил Мишустин
15:25
"У нас в области сложилась хорошая традиция – в этот день мы не только поздравляем друг друга с Днем знаний и идем в школу, но и открываем новые школы. Сегодня на улице Ермоловской открывается очень долгожданная, отличная школа", - сказал губернатор региона Владислав Шапша на торжественной церемонии открытия.
Он отметил, что сегодняшние первоклассники – их в новой школе 280 человек – "совсем скоро возьмут в руки не только учебники, но и штурвал управления нашим городом, нашей областью". Время летит очень быстро, отметил Владислав Шапша.
На торжестве присутствовал сенатор Анатолий Артамонов. Он подчеркнул, что таких школ, как эта, по качеству в России "очень-очень мало".
По данным областного правительства, школа на улице Ермоловской стала частью средней общеобразовательной школы №46, которая с 1985 года работает в микрорайоне. Новое четырёхэтажное здание рассчитано на 1300 учащихся. Здесь 76 учебных кабинетов, оснащённых современной мебелью и интерактивными средствами обучения, цифровыми лабораториями и лингафонными системами. В школе три спортивных зала, актовый зал с большой сценой на 650 мест, оборудованный современными системами постановочного освещения, электроакустики и кинопоказа, информационно-библиотечный центр. Оборудованы кабинет хореографии и стрелковый тир. В медицинском блоке – кабинеты врача, процедурный, прививочный и стоматологический. В школе предусмотрены проектные решения для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: на входах оборудованы пандусы, в учебных блоках предусмотрены лифты, установлены подъемники.
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Путин по видеосвязи откроет школы в Мариуполе, Дагестане и других регионах
13:21
 
Калужская областьОбществоКалугаРоссияАнатолий АртамоновВладислав Шапша
 
 
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