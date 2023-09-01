https://ria.ru/20230901/kaluga-1893690040.html

В Калуге 1 сентября открыли новую современную школу

В Калуге 1 сентября открыли новую современную школу - РИА Новости, 01.09.2023

В Калуге 1 сентября открыли новую современную школу

В Калуге 1 сентября открыли новую современную школу на 1300 учащихся, сообщает правительство Калужской области. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:40

2023-09-01T15:40

2023-09-01T15:50

общество

калуга

россия

анатолий артамонов

владислав шапша

калужская область

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КАЛУГА, 1 сен – РИА Новости. В Калуге 1 сентября открыли новую современную школу на 1300 учащихся, сообщает правительство Калужской области. Школа открылась на улице Ермоловской в микрорайоне Кубяка. "У нас в области сложилась хорошая традиция – в этот день мы не только поздравляем друг друга с Днем знаний и идем в школу, но и открываем новые школы. Сегодня на улице Ермоловской открывается очень долгожданная, отличная школа", - сказал губернатор региона Владислав Шапша на торжественной церемонии открытия. Он отметил, что сегодняшние первоклассники – их в новой школе 280 человек – "совсем скоро возьмут в руки не только учебники, но и штурвал управления нашим городом, нашей областью". Время летит очень быстро, отметил Владислав Шапша. На торжестве присутствовал сенатор Анатолий Артамонов. Он подчеркнул, что таких школ, как эта, по качеству в России "очень-очень мало". По данным областного правительства, школа на улице Ермоловской стала частью средней общеобразовательной школы №46, которая с 1985 года работает в микрорайоне. Новое четырёхэтажное здание рассчитано на 1300 учащихся. Здесь 76 учебных кабинетов, оснащённых современной мебелью и интерактивными средствами обучения, цифровыми лабораториями и лингафонными системами. В школе три спортивных зала, актовый зал с большой сценой на 650 мест, оборудованный современными системами постановочного освещения, электроакустики и кинопоказа, информационно-библиотечный центр. Оборудованы кабинет хореографии и стрелковый тир. В медицинском блоке – кабинеты врача, процедурный, прививочный и стоматологический. В школе предусмотрены проектные решения для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: на входах оборудованы пандусы, в учебных блоках предусмотрены лифты, установлены подъемники.

https://ria.ru/20230901/shkoly-1893686367.html

https://ria.ru/20230901/shkoly-1893639866.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, калуга, россия, анатолий артамонов, владислав шапша