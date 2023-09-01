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Японский министр извинился за слова о загрязненной воде с "Фукусимы-1" - РИА Новости, 01.09.2023
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07:46 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/izvinenie-1893547855.html
Японский министр извинился за слова о загрязненной воде с "Фукусимы-1"
Японский министр извинился за слова о загрязненной воде с "Фукусимы-1" - РИА Новости, 01.09.2023
Японский министр извинился за слова о загрязненной воде с "Фукусимы-1"
Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Тэцуро Номура на пресс-конференции принес свои извинения за то, что назвал воду, сброс которой с АЭС "Фукусима-1" РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T07:46
2023-09-01T07:46
япония
китай
фукусима (префектура)
магатэ
фукусима-1
в мире
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ТОКИО, 1 сен - РИА Новости. Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Тэцуро Номура на пресс-конференции принес свои извинения за то, что назвал воду, сброс которой с АЭС "Фукусима-1" Япония начала неделю назад, "загрязненной водой". Отмечается, что именно за это выражение чаще всего критикуют Китай, который выступил резко против сброса воды в океан. В Японии эту воду называют "очищенная вода", так как до сброса в океан она проходит многоступенчатую систему очистки от радионуклидов ALPS. "Я приношу всесторонние извинения и отказываюсь от слов, когда оговорился, называя очищенную воду загрязненной. Я приношу извинения за то, что оскорбил чувства жителей Фукусимы и всех причастны", - сказал Номура. Еще до начала сброса воды наибольшее возмущение у японских официальных лиц вызывало то, что Китай отказывается называть воду "очищенной" и использует выражение "загрязненная". Китай призывали основываться на научных данных и не распространять недостоверную информацию. Особую пикантность ситуации добавляет то, что оговорку допустил министр, который в первую очередь отвечает за безопасность сельхоз и морепродуктов и, отстаивая позицию Японии, должен настаивать на безопасности воды с АЭС "Фукусима-1", попадающей в море. Оговорка уже вызвала шквал критики у оппозиции, представители которой недвусмысленно задают вопрос, соответствует ли Номура занимаемому им месту. С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.
https://ria.ru/20230825/moreprodukty-1892119644.html
https://ria.ru/20230831/ryba-1893335354.html
япония
китай
фукусима (префектура)
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япония, китай, фукусима (префектура), магатэ, фукусима-1, в мире
Япония, Китай, Фукусима (префектура), МАГАТЭ, Фукусима-1, В мире
Японский министр извинился за слова о загрязненной воде с "Фукусимы-1"

Глава минсельхоза Японии извинился за слова о загрязненной воде с "Фукусимы-1"

© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Журналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан. Архивное фото
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ТОКИО, 1 сен - РИА Новости. Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Тэцуро Номура на пресс-конференции принес свои извинения за то, что назвал воду, сброс которой с АЭС "Фукусима-1" Япония начала неделю назад, "загрязненной водой".
Отмечается, что именно за это выражение чаще всего критикуют Китай, который выступил резко против сброса воды в океан.
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Океанолог призвал воздержаться от злоупотребления морепродуктами из Японии
25 августа, 03:57
В Японии эту воду называют "очищенная вода", так как до сброса в океан она проходит многоступенчатую систему очистки от радионуклидов ALPS.
"Я приношу всесторонние извинения и отказываюсь от слов, когда оговорился, называя очищенную воду загрязненной. Я приношу извинения за то, что оскорбил чувства жителей Фукусимы и всех причастны", - сказал Номура.
Еще до начала сброса воды наибольшее возмущение у японских официальных лиц вызывало то, что Китай отказывается называть воду "очищенной" и использует выражение "загрязненная". Китай призывали основываться на научных данных и не распространять недостоверную информацию. Особую пикантность ситуации добавляет то, что оговорку допустил министр, который в первую очередь отвечает за безопасность сельхоз и морепродуктов и, отстаивая позицию Японии, должен настаивать на безопасности воды с АЭС "Фукусима-1", попадающей в море.
Оговорка уже вызвала шквал критики у оппозиции, представители которой недвусмысленно задают вопрос, соответствует ли Номура занимаемому им месту.
С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.
Добыча рыбы - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
В России проверили пробы рыбы, добытой после сброса воды с "Фукусимы"
Вчера, 10:45
 
ЯпонияКитайФукусима (префектура)МАГАТЭФукусима-1В мире
 
 
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