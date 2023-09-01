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"Роскосмос" согласовал с партнерами планы по использованию МКС до 2030 года - РИА Новости, 01.09.2023
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Наука
 
14:35 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/issledovaniya-1893669123.html
"Роскосмос" согласовал с партнерами планы по использованию МКС до 2030 года
"Роскосмос" согласовал с партнерами планы по использованию МКС до 2030 года - РИА Новости, 01.09.2023
"Роскосмос" согласовал с партнерами планы по использованию МКС до 2030 года
Международные партнеры согласовали возможность проведения исследований на МКС до 2030 года, у них также есть планы использования станции и далее, российский... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:35
2023-09-01T14:35
наука
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Международные партнеры согласовали возможность проведения исследований на МКС до 2030 года, у них также есть планы использования станции и далее, российский сегмент, по-видимому, будет отстыкован и затоплен отдельно, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Есть планы по использованию ее и после 2030 года, а 2030 год сегодня - та вешка, когда согласовано с нашими коллегами по этому международному проекту, что это время, до которого можно проводить исследования на этой станции", - сказал Борисов в ходе марафона "Поделись своим знанием". Он отметил, что коллеги России по МКС, возможно, будут использовать станцию как объект для космического туризма после 2030 года. "Российский сегмент будет, по всей видимости, отстыкован и корректно затоплен", - заявил Борисов. В апреле 2023 года правительство РФ продлило работу российского сегмента Международной космической станции до 2028 года. Все остальные страны-участницы проекта в качестве крайнего срока определили 2030 год.
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
"Роскосмос" согласовал с партнерами планы по использованию МКС до 2030 года

"Роскосмос" согласовал с партнерами планы по исследованиям на МКС до 2030 года

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Международные партнеры согласовали возможность проведения исследований на МКС до 2030 года, у них также есть планы использования станции и далее, российский сегмент, по-видимому, будет отстыкован и затоплен отдельно, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Есть планы по использованию ее и после 2030 года, а 2030 год сегодня - та вешка, когда согласовано с нашими коллегами по этому международному проекту, что это время, до которого можно проводить исследования на этой станции", - сказал Борисов в ходе марафона "Поделись своим знанием".
Он отметил, что коллеги России по МКС, возможно, будут использовать станцию как объект для космического туризма после 2030 года.
"Российский сегмент будет, по всей видимости, отстыкован и корректно затоплен", - заявил Борисов.
В апреле 2023 года правительство РФ продлило работу российского сегмента Международной космической станции до 2028 года. Все остальные страны-участницы проекта в качестве крайнего срока определили 2030 год.
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