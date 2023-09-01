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Замглавреда "Русского Вестника" опроверг сообщения о своем исчезновении - РИА Новости, 01.09.2023
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17:23 01.09.2023 (обновлено: 17:44 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/ischeznovenie-1893726813.html
Замглавреда "Русского Вестника" опроверг сообщения о своем исчезновении
Замглавреда "Русского Вестника" опроверг сообщения о своем исчезновении - РИА Новости, 01.09.2023
Замглавреда "Русского Вестника" опроверг сообщения о своем исчезновении
Заместитель главного редактора "Русский Вестник" Борис Земцов опроверг РИА Новости сообщения СМИ о его безвестном исчезновении. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:23
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россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Заместитель главного редактора "Русский Вестник" Борис Земцов опроверг РИА Новости сообщения СМИ о его безвестном исчезновении.Ранее телеграм-канал Baza сообщил о безвестном исчезновении замглавреда "Русский Вестник". По данным телеграм-канала, с заявлением о пропаже Земцова обратилась его жена: мужчина якобы перестал выходить на связь после того, как супруга уехала на дачу 30 августа."Слухи о моей пропаже сильно преувеличены", - сказал Земцов.
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Дарья Буймова
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Замглавреда "Русского Вестника" опроверг сообщения о своем исчезновении

Замглавреда "Русского Вестника" опроверг сообщения соцсетей о своем исчезновении

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Заместитель главного редактора "Русский Вестник" Борис Земцов опроверг РИА Новости сообщения СМИ о его безвестном исчезновении.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил о безвестном исчезновении замглавреда "Русский Вестник". По данным телеграм-канала, с заявлением о пропаже Земцова обратилась его жена: мужчина якобы перестал выходить на связь после того, как супруга уехала на дачу 30 августа.
"Слухи о моей пропаже сильно преувеличены", - сказал Земцов.
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