https://ria.ru/20230901/ischeznovenie-1893726813.html

Замглавреда "Русского Вестника" опроверг сообщения о своем исчезновении

Замглавреда "Русского Вестника" опроверг сообщения о своем исчезновении - РИА Новости, 01.09.2023

Замглавреда "Русского Вестника" опроверг сообщения о своем исчезновении

Заместитель главного редактора "Русский Вестник" Борис Земцов опроверг РИА Новости сообщения СМИ о его безвестном исчезновении. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:23

2023-09-01T17:23

2023-09-01T17:44

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Заместитель главного редактора "Русский Вестник" Борис Земцов опроверг РИА Новости сообщения СМИ о его безвестном исчезновении.Ранее телеграм-канал Baza сообщил о безвестном исчезновении замглавреда "Русский Вестник". По данным телеграм-канала, с заявлением о пропаже Земцова обратилась его жена: мужчина якобы перестал выходить на связь после того, как супруга уехала на дачу 30 августа."Слухи о моей пропаже сильно преувеличены", - сказал Земцов.

https://ria.ru/20230810/propavshaya-1889389682.html

россия

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, происшествия