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В РСТ заявили о сложностях реализации безвиза России с Ираном - РИА Новости, 01.09.2023
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Туризм
 
11:22 01.09.2023 (обновлено: 14:22 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/iran-1893604893.html
В РСТ заявили о сложностях реализации безвиза России с Ираном
В РСТ заявили о сложностях реализации безвиза России с Ираном - РИА Новости, 01.09.2023
В РСТ заявили о сложностях реализации безвиза России с Ираном
Туроператоры России, несмотря на запуск соглашения о безвизовых групповых поездках с Ираном, продолжают оформлять путешественникам визы в эту страну, рассказал... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:22
2023-09-01T14:22
туризм
новости - туризм
иран
россия
дмитрий горин
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Туроператоры России, несмотря на запуск соглашения о безвизовых групповых поездках с Ираном, продолжают оформлять путешественникам визы в эту страну, рассказал журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. С 1 августа между Россией и Ираном был запущен безвизовый групповой туристический обмен. "Однако пка тестовый режим не отработан, продолжаем отправлять туристов через визовый режим с Ираном... Туроператоры надеются, что этот механизм будет запущен. Сейчас есть технические нестыковки", – сказал Горин. Он предположил, что минимум полгода понадобится для адаптации рынка и туристов к началу поездок по безвизовому соглашению. При этом вице-президент РСТ отметил, что спрос на поездки в Иран со стороны российских туристов высокий. Он пояснил, что это популярное культурно-познавательное и экскурсионное направление. "Сейчас к Ирану добавляется и деловой туризм. Большой плюс Ирана – доступность авиационной перевозки", – уточнил эксперт.
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новости - туризм, иран, россия, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Новости - Туризм, Иран, Россия, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ)
В РСТ заявили о сложностях реализации безвиза России с Ираном

РСТ: безвиз России с Ираном в полной мере не заработал

© iStock.com / SCQBJ-JZТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© iStock.com / SCQBJ-JZ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Туроператоры России, несмотря на запуск соглашения о безвизовых групповых поездках с Ираном, продолжают оформлять путешественникам визы в эту страну, рассказал журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
С 1 августа между Россией и Ираном был запущен безвизовый групповой туристический обмен.
"Однако пка тестовый режим не отработан, продолжаем отправлять туристов через визовый режим с Ираном... Туроператоры надеются, что этот механизм будет запущен. Сейчас есть технические нестыковки", – сказал Горин.
Он предположил, что минимум полгода понадобится для адаптации рынка и туристов к началу поездок по безвизовому соглашению.
При этом вице-президент РСТ отметил, что спрос на поездки в Иран со стороны российских туристов высокий. Он пояснил, что это популярное культурно-познавательное и экскурсионное направление. "Сейчас к Ирану добавляется и деловой туризм. Большой плюс Ирана – доступность авиационной перевозки", – уточнил эксперт.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Иностранцы оформили более 30 тысяч электронных виз в Россию за месяц
Вчера, 16:36
 
ТуризмНовости - ТуризмИранРоссияДмитрий ГоринРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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