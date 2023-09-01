https://ria.ru/20230901/iran-1893604893.html

В РСТ заявили о сложностях реализации безвиза России с Ираном

В РСТ заявили о сложностях реализации безвиза России с Ираном - РИА Новости, 01.09.2023

В РСТ заявили о сложностях реализации безвиза России с Ираном

Туроператоры России, несмотря на запуск соглашения о безвизовых групповых поездках с Ираном, продолжают оформлять путешественникам визы в эту страну, рассказал... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:22

2023-09-01T11:22

2023-09-01T14:22

туризм

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иран

россия

дмитрий горин

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Туроператоры России, несмотря на запуск соглашения о безвизовых групповых поездках с Ираном, продолжают оформлять путешественникам визы в эту страну, рассказал журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. С 1 августа между Россией и Ираном был запущен безвизовый групповой туристический обмен. "Однако пка тестовый режим не отработан, продолжаем отправлять туристов через визовый режим с Ираном... Туроператоры надеются, что этот механизм будет запущен. Сейчас есть технические нестыковки", – сказал Горин. Он предположил, что минимум полгода понадобится для адаптации рынка и туристов к началу поездок по безвизовому соглашению. При этом вице-президент РСТ отметил, что спрос на поездки в Иран со стороны российских туристов высокий. Он пояснил, что это популярное культурно-познавательное и экскурсионное направление. "Сейчас к Ирану добавляется и деловой туризм. Большой плюс Ирана – доступность авиационной перевозки", – уточнил эксперт.

https://ria.ru/20230831/mid-1893421990.html

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новости - туризм, иран, россия, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст)