https://ria.ru/20230901/innopolis-1893648311.html

Чернышенко и Минниханов открыли новые общежития в Иннополисе

Чернышенко и Минниханов открыли новые общежития в Иннополисе - РИА Новости, 01.09.2023

Чернышенко и Минниханов открыли новые общежития в Иннополисе

Новые студенческие общежития, построенные по самым современным отечественным технологиям, по которым теперь будут возводить студенческие кампусы по всей России, РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:59

2023-09-01T13:59

2023-09-01T13:59

республика татарстан

иннополис (татарстан)

дмитрий чернышенко

рустам минниханов

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ИННОПОЛИС (Татарстан), 1 сен – РИА Новости. Новые студенческие общежития, построенные по самым современным отечественным технологиям, по которым теперь будут возводить студенческие кампусы по всей России, открыли в пятницу в городе Иннополис, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Здесь, в Татарстане, в Иннополисе… благодаря решению раиса (главы) республики и поддержке федерального центра созданы уникальные общежития. Федеральная поддержка составила 2,5 миллиарда рублей. В кратчайшие сроки (построены), честно говоря, мы даже не верили, что можно это сделать, с применением самых новейших технологий, которые сейчас стали стандартом для всей страны", - сказал Чернышенко на церемонии открытия общежитий. "Теперь все кампусы, которые строятся - по поручению президента к 2030 году 25 кампусов нового уровня - будут использовать технологии, которые применяли здесь для проектирования, строительства и эксплуатации зданий на основе наших российских технологических решений", - добавил он. По словам вице-премьера, федеральное правительство уделяет огромное внимание развитию инфраструктуры для образования. В рамках национального проекта "Наука и университеты" в целом по стране в этом году 13,5 миллиарда рублей было выделено на то, чтобы создавать инфраструктуру для детей и студентов, чтобы они "могли комфортно жить". Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что республика ощущает поддержку федерального центра, направляемую на развитие образования, инноваций, инфраструктуры. По его словам, для дальнейшего развития Университета Иннополис очень нужны были эти здания, и правительство РФ услышало республику. Три новых жилых корпуса Университета Иннополис рассчитаны на 1 тысячу мест. За счет строительства новых зданий жилой кампус университета расширился с 1 тысячи до 2 тысяч мест, а общая площадь студенческих корпусов увеличилась с 35,3 тысячи до 63,6 тысячи квадратных метров. На всей территории кампуса доступен бесплатный Wi-Fi, для студентов работают клининг-сервис и прачечная, есть две столовые на 200 мест и комнаты для учебы и отдыха. Здания кампуса оборудованы по программе "Доступная среда". Обслуживание зданий будет проводиться с использованием технологий информационного моделирования.

https://ria.ru/20230901/minullina-1893636502.html

иннополис (татарстан)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иннополис (татарстан), дмитрий чернышенко, рустам минниханов