https://ria.ru/20230901/informprestupnost-1893780846.html

МИД: Запад отказывается сотрудничать в ООН по борьбе с информпреступностью

МИД: Запад отказывается сотрудничать в ООН по борьбе с информпреступностью - РИА Новости, 01.09.2023

МИД: Запад отказывается сотрудничать в ООН по борьбе с информпреступностью

Представители западных стран пытаются навязать "пустой документ" при обсуждении в ООН проекта универсальной конвенции о противодействии информпреступности,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T23:19

2023-09-01T23:19

2023-09-01T23:19

россия

оон

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ООН, 1 сен – РИА Новости. Представители западных стран пытаются навязать "пустой документ" при обсуждении в ООН проекта универсальной конвенции о противодействии информпреступности, заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, глава российской делегации Артур Люкманов. Он выступил в пятницу по видеосвязи на закрытии шестой сессии спецкомитета ООН по разработке универсальной конвенции о противодействии информационной преступности. Работа над конвенцией была запущена по инициативе России. Спецпредставитель назвал итоги сессии комитета противоречивыми - предстоит еще "сложная и напряженная работа по сближению подходов между государствами" при работе над выработкой конвенции. Люкманов отметил, что "нулевой проект" конвенции, который обсуждался в ходе нынешней сессии комитета, "не привносит практически ничего нового для повышения эффективности международного сотрудничества в борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий". "Ни по части криминализации, ни по части оперативной деятельности, включая, например, предупреждение и пресечение ИКТ-преступлений", - сказал глава делегации РФ. По его словам, "документ отражает интересы преимущественно тех делегаций, которые многие годы препятствовали созданию спецкомитета". "Вопрос в том, почему эти страны не решаются сотрудничать в рамках ООН, выступают против включения соответствующих статей в международный документ. Настаивают на откате к первоначальному тексту, который-де является "минимальным компромиссом", - подчеркнул Люкманов. "Это не компромисс, а навязывание пустого документа с точки зрения добавленной стоимости со стороны противников мандата спецкомитета государствам, заинтересованным в деле борьбы с преступностью. Видим в таком отношении политику двойных стандартов, нарушение одного из основополагающих принципов Устава ООН - принципа международного сотрудничества", - заявил он. Замглавы делегации РФ Дмитрий Букин в свою очередь указал, что Россия не согласилась с "нулевым проектом", представленным на рассмотрении спецкомитета, "и потребовала наполнения его содержания необходимыми составами преступлений для того, чтобы отразить такие очень важные вещи, как использование информационно-коммуникационных технологий в террористических и экстремистских целях, для незаконного оборота наркотиков и оружия, поддельных лекарственных средств и склонения к самоубийству". Как пояснил замглавы делегации журналистам, эти темы были в предыдущей версии проекта, однако, к сожалению, "выпали" из него. "Запад этому активно содействовал", - добавил Букин. "Второе ключевое противоречие в спецкомитете – это терминология, от которой зависит охват конвенции и охват криминализации. Россия настаивает на том, чтобы была разработана всеобъемлющая конвенция об использования именно ИКТ в преступных целях", - отметил он. Запад же, по его словам, за счет использования киберлексики пытается сузить охват конвенции, "поскольку в их понимании "кибер" значит только компьютеры". "Мы приводили пример того, как, например, используются телефонные колл-центры для обмана граждан. Только термин "ИКТ" позволяет, не прибегая к пересмотру конвенции каждый раз, когда появляется новый вид информационно-коммуникационных технологий, ее применять", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230901/zasedanie-1893766198.html

https://ria.ru/20230901/oon-1893612252.html

https://ria.ru/20230823/informbezopasnost-1891745866.html

https://ria.ru/20230829/sayt-1892872168.html

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