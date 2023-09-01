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Индонезийский министр опроверг заявление США о совместном осуждении Китая - РИА Новости, 01.09.2023
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01:30 01.09.2023 (обновлено: 07:47 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/indoneziya-1893533330.html
Индонезийский министр опроверг заявление США о совместном осуждении Китая
Индонезийский министр опроверг заявление США о совместном осуждении Китая - РИА Новости, 01.09.2023
Индонезийский министр опроверг заявление США о совместном осуждении Китая
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто опроверг утверждение минобороны США о совместном заявлении, осуждающем действия Китая по расширению влияния в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T01:30
2023-09-01T07:47
индонезия
прабово субианто
ллойд остин
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто опроверг утверждение минобороны США о совместном заявлении, осуждающем действия Китая по расширению влияния в Южно-Китайском море.По данным индонезийского портала Kompas, ранее Субианто встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. После этого Пентагон опубликовал совместное заявление, в котором Прабово и Остин якобы осудили расширение влияния Китая. Однако Прабово опроверг наличие такого осуждения."Подчеркиваю, что у нас очень хорошие отношения с Китаем, мы уважаем друг друга, у нас есть взаимопонимание. Я также подчеркиваю, что мы очень дружны с Китаем. Мы так же уважаем Соединенные Штаты, мы так же дружим с Россией", — заявил министр обороны.Он подчеркнул, что позиция Индонезии предполагает "дружбу со всеми странами", и объявил, что планирует в ближайшем времени посетить Москву и Пекин."Возможно, мы даже сможем стать мостом между всеми странами", - добавил Субианто.Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая.
https://ria.ru/20230831/ucheniya-1893289891.html
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индонезия, прабово субианто, ллойд остин, китай, сша, в мире
Индонезия, Прабово Субианто, Ллойд Остин, Китай, США, В мире
Индонезийский министр опроверг заявление США о совместном осуждении Китая

Министр обороны Индонезии опроверг совместное с США заявление с осуждением КНР

© AP Photo / Vincent ThianМинистр обороны Индонезии Прабово Субианто
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Vincent Thian
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто опроверг утверждение минобороны США о совместном заявлении, осуждающем действия Китая по расширению влияния в Южно-Китайском море.
По данным индонезийского портала Kompas, ранее Субианто встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. После этого Пентагон опубликовал совместное заявление, в котором Прабово и Остин якобы осудили расширение влияния Китая. Однако Прабово опроверг наличие такого осуждения.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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"Подчеркиваю, что у нас очень хорошие отношения с Китаем, мы уважаем друг друга, у нас есть взаимопонимание. Я также подчеркиваю, что мы очень дружны с Китаем. Мы так же уважаем Соединенные Штаты, мы так же дружим с Россией", — заявил министр обороны.
Он подчеркнул, что позиция Индонезии предполагает "дружбу со всеми странами", и объявил, что планирует в ближайшем времени посетить Москву и Пекин.
"Возможно, мы даже сможем стать мостом между всеми странами", - добавил Субианто.
Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.
Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая.
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ИндонезияПрабово СубиантоЛлойд ОстинКитайСШАВ мире
 
 
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