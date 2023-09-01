https://ria.ru/20230901/gosudarstvo-1893767498.html
Зеленский пообещал очистить государство от тех, кто ослабляет Украину
Зеленский пообещал очистить государство от тех, кто ослабляет Украину - РИА Новости, 01.09.2023
Зеленский пообещал очистить государство от тех, кто ослабляет Украину
Владимир Зеленский анонсировал "плодотворную осень" для Украины в вопросе очищения от тех, кто пытается ослабить ее изнутри. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:31
2023-09-01T20:31
2023-09-01T20:31
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал "плодотворную осень" для Украины в вопросе очищения от тех, кто пытается ослабить ее изнутри. "Было совещание с правоохранителями. Продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри. Осень должна быть плодотворной в этом вопросе – именно для Украины", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230901/informatsiya-1893764998.html
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украина, владимир зеленский
Украина, Владимир Зеленский
Зеленский пообещал очистить государство от тех, кто ослабляет Украину
Зеленский пообещал очистить государство от тех, кто ослабляет Украину изнутри