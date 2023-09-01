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Зеленский пообещал очистить государство от тех, кто ослабляет Украину - РИА Новости, 01.09.2023
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20:31 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/gosudarstvo-1893767498.html
Зеленский пообещал очистить государство от тех, кто ослабляет Украину
Зеленский пообещал очистить государство от тех, кто ослабляет Украину - РИА Новости, 01.09.2023
Зеленский пообещал очистить государство от тех, кто ослабляет Украину
Владимир Зеленский анонсировал "плодотворную осень" для Украины в вопросе очищения от тех, кто пытается ослабить ее изнутри. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:31
2023-09-01T20:31
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал "плодотворную осень" для Украины в вопросе очищения от тех, кто пытается ослабить ее изнутри. "Было совещание с правоохранителями. Продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри. Осень должна быть плодотворной в этом вопросе – именно для Украины", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
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украина, владимир зеленский
Украина, Владимир Зеленский
Зеленский пообещал очистить государство от тех, кто ослабляет Украину

Зеленский пообещал очистить государство от тех, кто ослабляет Украину изнутри

© AP Photo / Petros GiannakourisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал "плодотворную осень" для Украины в вопросе очищения от тех, кто пытается ослабить ее изнутри.
«
"Было совещание с правоохранителями. Продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри. Осень должна быть плодотворной в этом вопросе – именно для Украины", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Зеленский заслушал актуальную информацию о ситуации на фронте на Украине
20:13
 
УкраинаВладимир Зеленский
 
 
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