https://ria.ru/20230901/golikova-1893732156.html
Голикова: пилот по улучшению демографии заработает с сентября 2023 году
Голикова: пилот по улучшению демографии заработает с сентября 2023 году - РИА Новости, 01.09.2023
Голикова: пилот по улучшению демографии заработает с сентября 2023 году
Пилотный проект по улучшению демографической ситуации будет запущен с сентября этого года в трех регионах России, включая Новгородскую область, сообщила... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:09
2023-09-01T18:09
2023-09-01T18:09
новгородская область
татьяна голикова
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пилотный проект по улучшению демографической ситуации будет запущен с сентября этого года в трех регионах России, включая Новгородскую область, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. "С сентября по вашему поручению мы будем реализовывать пилотный проект по демографии в трёх регионах страны, в число которых входит Новгородская область, как раз", – сказала Голикова во время открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ По её словам, губернатор Новгородской Андрей Никитин области является руководителем комиссии государственного совета. Он взял на себя ответственность реализовывать мероприятия в рамках проекта, чтобы создать благоприятную социальную и экономическую среду для улучшения демографической ситуации. "У нас большая работа впереди, я очень надеюсь, что совместными усилиями мы это все продвинем", – добавила Голикова.
https://ria.ru/20230901/sotspolitika-1893719738.html
новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, татьяна голикова, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Татьяна Голикова, Андрей Никитин (политик)
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пилотный проект по улучшению демографической ситуации будет запущен с сентября этого года в трех регионах России, включая Новгородскую область, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"С сентября по вашему поручению мы будем реализовывать пилотный проект по демографии в трёх регионах страны, в число которых входит Новгородская область, как раз", – сказала Голикова во время открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ
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По её словам, губернатор Новгородской Андрей Никитин
области является руководителем комиссии государственного совета. Он взял на себя ответственность реализовывать мероприятия в рамках проекта, чтобы создать благоприятную социальную и экономическую среду для улучшения демографической ситуации.
"У нас большая работа впереди, я очень надеюсь, что совместными усилиями мы это все продвинем", – добавила Голикова.