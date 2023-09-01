https://ria.ru/20230901/golikova-1893732156.html

Голикова: пилот по улучшению демографии заработает с сентября 2023 году

Голикова: пилот по улучшению демографии заработает с сентября 2023 году - РИА Новости, 01.09.2023

Голикова: пилот по улучшению демографии заработает с сентября 2023 году

Пилотный проект по улучшению демографической ситуации будет запущен с сентября этого года в трех регионах России, включая Новгородскую область, сообщила... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:09

2023-09-01T18:09

2023-09-01T18:09

новгородская область

татьяна голикова

андрей никитин (политик)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пилотный проект по улучшению демографической ситуации будет запущен с сентября этого года в трех регионах России, включая Новгородскую область, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. "С сентября по вашему поручению мы будем реализовывать пилотный проект по демографии в трёх регионах страны, в число которых входит Новгородская область, как раз", – сказала Голикова во время открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах РФ По её словам, губернатор Новгородской Андрей Никитин области является руководителем комиссии государственного совета. Он взял на себя ответственность реализовывать мероприятия в рамках проекта, чтобы создать благоприятную социальную и экономическую среду для улучшения демографической ситуации. "У нас большая работа впереди, я очень надеюсь, что совместными усилиями мы это все продвинем", – добавила Голикова.

https://ria.ru/20230901/sotspolitika-1893719738.html

новгородская область

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Артем Смирнов

новгородская область, татьяна голикова, андрей никитин (политик)