https://ria.ru/20230901/geroin-1893557910.html

У иностранца в Подмосковье изъяли около 270 килограммов героина

У иностранца в Подмосковье изъяли около 270 килограммов героина - РИА Новости, 01.09.2023

У иностранца в Подмосковье изъяли около 270 килограммов героина

В подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранца около 270 килограммов наркотиков, предположительно, героина, сообщила в пятницу журналистам... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T09:33

2023-09-01T09:33

2023-09-01T09:33

происшествия

наро-фоминск

россия

московская область (подмосковье)

ирина волк

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранца около 270 килограммов наркотиков, предположительно, героина, сообщила в пятницу журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранного гражданина около 270 килограммов наркотиков", – сказала Волк. Предположительно, это героин, уточнили в ведомстве. Если это так, то это крупнейшая партия героина, изъятая в России за последнее время.

https://ria.ru/20230831/peredozirovka-1893483691.html

наро-фоминск

россия

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, наро-фоминск, россия, московская область (подмосковье), ирина волк