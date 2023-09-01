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У иностранца в Подмосковье изъяли около 270 килограммов героина - РИА Новости, 01.09.2023
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09:33 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/geroin-1893557910.html
У иностранца в Подмосковье изъяли около 270 килограммов героина
У иностранца в Подмосковье изъяли около 270 килограммов героина - РИА Новости, 01.09.2023
У иностранца в Подмосковье изъяли около 270 килограммов героина
В подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранца около 270 килограммов наркотиков, предположительно, героина, сообщила в пятницу журналистам... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T09:33
2023-09-01T09:33
происшествия
наро-фоминск
россия
московская область (подмосковье)
ирина волк
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранца около 270 килограммов наркотиков, предположительно, героина, сообщила в пятницу журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "В подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранного гражданина около 270 килограммов наркотиков", – сказала Волк. Предположительно, это героин, уточнили в ведомстве. Если это так, то это крупнейшая партия героина, изъятая в России за последнее время.
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наро-фоминск
россия
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происшествия, наро-фоминск, россия, московская область (подмосковье), ирина волк
Происшествия, Наро-Фоминск, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк
У иностранца в Подмосковье изъяли около 270 килограммов героина

У иностранца в подмосковном Наро-Фоминске изъяли около 270 килограммов героина

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранца около 270 килограммов наркотиков, предположительно, героина, сообщила в пятницу журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранного гражданина около 270 килограммов наркотиков", – сказала Волк.
Предположительно, это героин, уточнили в ведомстве. Если это так, то это крупнейшая партия героина, изъятая в России за последнее время.
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ПроисшествияНаро-ФоминскРоссияМосковская область (Подмосковье)Ирина Волк
 
 
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