https://ria.ru/20230901/gaz-1893694363.html

Новая модель обслуживания газового оборудования появилась в Подмосковье

Новая модель обслуживания газового оборудования появилась в Подмосковье - РИА Новости, 01.09.2023

Новая модель обслуживания газового оборудования появилась в Подмосковье

Федеральный закон о техническом обслуживании ВДГО и ВКГО в домах единой спецорганизаци начал действовать в Подмосковье с 1 сентября. Сейчас Госжилинспекция... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:51

2023-09-01T15:51

2023-09-01T15:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Федеральный закон о техническом обслуживании ВДГО и ВКГО в домах единой спецорганизаци начал действовать в Подмосковье с 1 сентября. Сейчас Госжилинспекция начала подготовку МКД к переходу на новую модель обслуживания, сообщил телеканал "360".Договор на ремонт и ТО квартирного и домового оборудования теперь необходимо заключать с единой газораспределительной организацией региона –АО "Мособлгаз". Компания начнет обслуживать оборудование с 1 января 2024 года. До наступления этого периода собственникам необходимо решить ряд вопросов. Например, как они будут заключать договор с "Мособлгазом" на внутриквартирное оборудование – самостоятельно или коллективно с жильцами дома.Дома в Котельниках и Восходе приняли решение перейти на единый договор. При этом часть владельцев газифицированных квартир в Подмосковье отдают предпочтение старой схеме, по которой собственник сам заключает договор со спецорганизацией."Жители домов, которые выбрали единый договор и делегировали право его заключать своей УК, будут обязаны выполнять на один пункт меньше: давать доступ в квартиры для ТО специалистам „Мособлгаза“ и четко следовать правилам обращения с газом", – рассказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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московская область (подмосковье)