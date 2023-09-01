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Новая модель обслуживания газового оборудования появилась в Подмосковье - РИА Новости, 01.09.2023
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Новости Подмосковья
 
15:51 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/gaz-1893694363.html
Новая модель обслуживания газового оборудования появилась в Подмосковье
Новая модель обслуживания газового оборудования появилась в Подмосковье - РИА Новости, 01.09.2023
Новая модель обслуживания газового оборудования появилась в Подмосковье
Федеральный закон о техническом обслуживании ВДГО и ВКГО в домах единой спецорганизаци начал действовать в Подмосковье с 1 сентября. Сейчас Госжилинспекция... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:51
2023-09-01T15:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Федеральный закон о техническом обслуживании ВДГО и ВКГО в домах единой спецорганизаци начал действовать в Подмосковье с 1 сентября. Сейчас Госжилинспекция начала подготовку МКД к переходу на новую модель обслуживания, сообщил телеканал "360".Договор на ремонт и ТО квартирного и домового оборудования теперь необходимо заключать с единой газораспределительной организацией региона –АО "Мособлгаз". Компания начнет обслуживать оборудование с 1 января 2024 года. До наступления этого периода собственникам необходимо решить ряд вопросов. Например, как они будут заключать договор с "Мособлгазом" на внутриквартирное оборудование – самостоятельно или коллективно с жильцами дома.Дома в Котельниках и Восходе приняли решение перейти на единый договор. При этом часть владельцев газифицированных квартир в Подмосковье отдают предпочтение старой схеме, по которой собственник сам заключает договор со спецорганизацией."Жители домов, которые выбрали единый договор и делегировали право его заключать своей УК, будут обязаны выполнять на один пункт меньше: давать доступ в квартиры для ТО специалистам „Мособлгаза“ и четко следовать правилам обращения с газом", – рассказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Новая модель обслуживания газового оборудования появилась в Подмосковье

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Федеральный закон о техническом обслуживании ВДГО и ВКГО в домах единой спецорганизаци начал действовать в Подмосковье с 1 сентября. Сейчас Госжилинспекция начала подготовку МКД к переходу на новую модель обслуживания, сообщил телеканал "360".
Договор на ремонт и ТО квартирного и домового оборудования теперь необходимо заключать с единой газораспределительной организацией региона –АО "Мособлгаз". Компания начнет обслуживать оборудование с 1 января 2024 года. До наступления этого периода собственникам необходимо решить ряд вопросов. Например, как они будут заключать договор с "Мособлгазом" на внутриквартирное оборудование – самостоятельно или коллективно с жильцами дома.
Дома в Котельниках и Восходе приняли решение перейти на единый договор. При этом часть владельцев газифицированных квартир в Подмосковье отдают предпочтение старой схеме, по которой собственник сам заключает договор со спецорганизацией.
"Жители домов, которые выбрали единый договор и делегировали право его заключать своей УК, будут обязаны выполнять на один пункт меньше: давать доступ в квартиры для ТО специалистам „Мособлгаза“ и четко следовать правилам обращения с газом", – рассказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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