https://ria.ru/20230901/frantsiya-1893535040.html
Во Франции вступила в силу пенсионная реформа
Во Франции вступила в силу пенсионная реформа - РИА Новости, 01.09.2023
Во Франции вступила в силу пенсионная реформа
Во Франции с 1 сентября вступает в силу принятая несмотря на массовые протесты пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T02:08
2023-09-01T02:08
2023-09-01T02:08
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иль-де-франс
париж
эммануэль макрон
элизабет борн
в мире
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ПАРИЖ, 1 сен – РИА Новости. Во Франции с 1 сентября вступает в силу принятая несмотря на массовые протесты пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Премьер-министр Франции Элизабет Борн анонсировала проект повышения пенсионного возраста – одну из ключевых реформ президентского мандата Эммануэля Макрона – в январе. Реформа включает в себя постепенное повышение пенсионного возраста: на три месяца в год, начиная с 1 сентября 2023 года, а также отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Основной причиной реформы правительство назвало нехватку бюджетных средств на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды. Французы не поддержали инициативу правительства. По данным опросов, 67% французов были настроены против нее, называя законопроект "необязательным" и "несправедливым". Анонс премьера сразу же вызвал волну протестов в стране. В общей сложности за прошлый год прошло 14 общенациональных манифестаций. Большинство из них собирало более миллиона участников. Рекорд был поставлен 7 марта, когда в акциях протеста, по данным МВД, приняли участие 1,28 миллиона участников. Тогда же профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) насчитал 3,5 миллиона человек. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Манифестации зачастую сопровождались забастовками в энергетическом, образовательном и транспортном секторах. В знак протеста против реформы на работу отказывались выходить сотрудники нефтеперерабатывающих заводов, из-за чего на заправках наблюдался дефицит бензина, а в центральном регионе Иль-де-Франс более 30% АЗС испытывали трудности с поставками горючего. Бастовали преподаватели школ и лицеев, машинисты электричек и метро, авиадиспетчеры и даже уборщики мусора. На пике их забастовки на улицах Парижа скопилось более 10 тонн отходов, и правительство было вынуждено силой возвращать персонал к работе. Несмотря на протесты и забастовки, Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте, где у президентской фракции нет абсолютного большинства. Это привело к ужесточению протестов. Оппозиция заявила о "конце демократии", возлагая надежды на то, что конституционный совет, проверяющий законопроекты на соответствие главному закону, признает реформу неконституционной. Однако 14 апреля совет одобрил ключевую статью законопроекта. В тот же день Макрон подписал закон, и документ был опубликован в официальном журнале. На фоне непопулярной реформы и продолжающихся протестов против нее рейтинг популярности Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума, его действия поддерживали лишь 29% населения.
https://ria.ru/20230829/reforma-1892909015.html
https://ria.ru/20230708/frantsiya-1882962814.html
https://ria.ru/20230831/oppozitsiya-1893367305.html
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франция, иль-де-франс, париж, эммануэль макрон, элизабет борн, в мире
Франция, Иль-де-Франс, Париж, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн, В мире
Во Франции вступила в силу пенсионная реформа
Во Франции вступила в силу реформа, повышающая пенсионный возраст до 64 лет
ПАРИЖ, 1 сен – РИА Новости. Во Франции с 1 сентября вступает в силу принятая несмотря на массовые протесты пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
анонсировала проект повышения пенсионного возраста – одну из ключевых реформ президентского мандата Эммануэля Макрона
– в январе. Реформа включает в себя постепенное повышение пенсионного возраста: на три месяца в год, начиная с 1 сентября 2023 года, а также отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий.
Во Франции потребовали провести референдум по пенсионной реформе
Основной причиной реформы правительство назвало нехватку бюджетных средств на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.
Французы не поддержали инициативу правительства. По данным опросов, 67% французов были настроены против нее, называя законопроект "необязательным" и "несправедливым". Анонс премьера сразу же вызвал волну протестов в стране. В общей сложности за прошлый год прошло 14 общенациональных манифестаций. Большинство из них собирало более миллиона участников.
Рекорд был поставлен 7 марта, когда в акциях протеста, по данным МВД, приняли участие 1,28 миллиона участников. Тогда же профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) насчитал 3,5 миллиона человек. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
Манифестации зачастую сопровождались забастовками в энергетическом, образовательном и транспортном секторах. В знак протеста против реформы на работу отказывались выходить сотрудники нефтеперерабатывающих заводов, из-за чего на заправках наблюдался дефицит бензина, а в центральном регионе Иль-де-Франс
более 30% АЗС испытывали трудности с поставками горючего.
В Париже не поняли реакцию ООН на протесты во Франции
Бастовали преподаватели школ и лицеев, машинисты электричек и метро, авиадиспетчеры и даже уборщики мусора. На пике их забастовки на улицах Парижа
скопилось более 10 тонн отходов, и правительство было вынуждено силой возвращать персонал к работе.
Несмотря на протесты и забастовки, Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте, где у президентской фракции нет абсолютного большинства. Это привело к ужесточению протестов.
Оппозиция заявила о "конце демократии", возлагая надежды на то, что конституционный совет, проверяющий законопроекты на соответствие главному закону, признает реформу неконституционной. Однако 14 апреля совет одобрил ключевую статью законопроекта. В тот же день Макрон подписал закон, и документ был опубликован в официальном журнале.
На фоне непопулярной реформы и продолжающихся протестов против нее рейтинг популярности Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума, его действия поддерживали лишь 29% населения.
Оппозиция осталась недовольна 12-часовыми переговорами с Макроном