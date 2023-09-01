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Во Франции вступила в силу пенсионная реформа - РИА Новости, 01.09.2023
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02:08 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/frantsiya-1893535040.html
Во Франции вступила в силу пенсионная реформа
Во Франции вступила в силу пенсионная реформа - РИА Новости, 01.09.2023
Во Франции вступила в силу пенсионная реформа
Во Франции с 1 сентября вступает в силу принятая несмотря на массовые протесты пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T02:08
2023-09-01T02:08
франция
иль-де-франс
париж
эммануэль макрон
элизабет борн
в мире
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ПАРИЖ, 1 сен – РИА Новости. Во Франции с 1 сентября вступает в силу принятая несмотря на массовые протесты пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Премьер-министр Франции Элизабет Борн анонсировала проект повышения пенсионного возраста – одну из ключевых реформ президентского мандата Эммануэля Макрона – в январе. Реформа включает в себя постепенное повышение пенсионного возраста: на три месяца в год, начиная с 1 сентября 2023 года, а также отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Основной причиной реформы правительство назвало нехватку бюджетных средств на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды. Французы не поддержали инициативу правительства. По данным опросов, 67% французов были настроены против нее, называя законопроект "необязательным" и "несправедливым". Анонс премьера сразу же вызвал волну протестов в стране. В общей сложности за прошлый год прошло 14 общенациональных манифестаций. Большинство из них собирало более миллиона участников. Рекорд был поставлен 7 марта, когда в акциях протеста, по данным МВД, приняли участие 1,28 миллиона участников. Тогда же профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) насчитал 3,5 миллиона человек. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Манифестации зачастую сопровождались забастовками в энергетическом, образовательном и транспортном секторах. В знак протеста против реформы на работу отказывались выходить сотрудники нефтеперерабатывающих заводов, из-за чего на заправках наблюдался дефицит бензина, а в центральном регионе Иль-де-Франс более 30% АЗС испытывали трудности с поставками горючего. Бастовали преподаватели школ и лицеев, машинисты электричек и метро, авиадиспетчеры и даже уборщики мусора. На пике их забастовки на улицах Парижа скопилось более 10 тонн отходов, и правительство было вынуждено силой возвращать персонал к работе. Несмотря на протесты и забастовки, Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте, где у президентской фракции нет абсолютного большинства. Это привело к ужесточению протестов. Оппозиция заявила о "конце демократии", возлагая надежды на то, что конституционный совет, проверяющий законопроекты на соответствие главному закону, признает реформу неконституционной. Однако 14 апреля совет одобрил ключевую статью законопроекта. В тот же день Макрон подписал закон, и документ был опубликован в официальном журнале. На фоне непопулярной реформы и продолжающихся протестов против нее рейтинг популярности Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума, его действия поддерживали лишь 29% населения.
https://ria.ru/20230829/reforma-1892909015.html
https://ria.ru/20230708/frantsiya-1882962814.html
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франция, иль-де-франс, париж, эммануэль макрон, элизабет борн, в мире
Франция, Иль-де-Франс, Париж, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн, В мире
Во Франции вступила в силу пенсионная реформа

Во Франции вступила в силу реформа, повышающая пенсионный возраст до 64 лет

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 сен – РИА Новости. Во Франции с 1 сентября вступает в силу принятая несмотря на массовые протесты пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн анонсировала проект повышения пенсионного возраста – одну из ключевых реформ президентского мандата Эммануэля Макрона – в январе. Реформа включает в себя постепенное повышение пенсионного возраста: на три месяца в год, начиная с 1 сентября 2023 года, а также отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий.
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Основной причиной реформы правительство назвало нехватку бюджетных средств на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.
Французы не поддержали инициативу правительства. По данным опросов, 67% французов были настроены против нее, называя законопроект "необязательным" и "несправедливым". Анонс премьера сразу же вызвал волну протестов в стране. В общей сложности за прошлый год прошло 14 общенациональных манифестаций. Большинство из них собирало более миллиона участников.
Рекорд был поставлен 7 марта, когда в акциях протеста, по данным МВД, приняли участие 1,28 миллиона участников. Тогда же профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) насчитал 3,5 миллиона человек. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
Манифестации зачастую сопровождались забастовками в энергетическом, образовательном и транспортном секторах. В знак протеста против реформы на работу отказывались выходить сотрудники нефтеперерабатывающих заводов, из-за чего на заправках наблюдался дефицит бензина, а в центральном регионе Иль-де-Франс более 30% АЗС испытывали трудности с поставками горючего.
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Бастовали преподаватели школ и лицеев, машинисты электричек и метро, авиадиспетчеры и даже уборщики мусора. На пике их забастовки на улицах Парижа скопилось более 10 тонн отходов, и правительство было вынуждено силой возвращать персонал к работе.
Несмотря на протесты и забастовки, Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте, где у президентской фракции нет абсолютного большинства. Это привело к ужесточению протестов.
Оппозиция заявила о "конце демократии", возлагая надежды на то, что конституционный совет, проверяющий законопроекты на соответствие главному закону, признает реформу неконституционной. Однако 14 апреля совет одобрил ключевую статью законопроекта. В тот же день Макрон подписал закон, и документ был опубликован в официальном журнале.
На фоне непопулярной реформы и продолжающихся протестов против нее рейтинг популярности Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума, его действия поддерживали лишь 29% населения.
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