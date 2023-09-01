https://ria.ru/20230901/elektrosamokat-1893732867.html
В Стамбуле ограничили скорость электросамокатов
В Стамбуле ограничили скорость электросамокатов - РИА Новости, 01.09.2023
В Стамбуле ограничили скорость электросамокатов
Власти Стамбула приняли решение ограничить скорость электросамокатов в пяти центральных районах города 12,5 километрами в час, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:46
2023-09-01T17:46
2023-09-01T17:46
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СТАМБУЛ, 1 сен – РИА Новости. Власти Стамбула приняли решение ограничить скорость электросамокатов в пяти центральных районах города 12,5 километрами в час, сообщили РИА Новости в транспортном центре мэрии города. "Максимальная скорость электросамокатов снижена с 20 км/ч до 12,5 км/ч в пяти районах, где наиболее интенсивное пешеходное движение", – сообщается в полученном РИА Новости релизе. Решение затрагивает районы Бейоглу, Бешикташ, Фатих и Шишли в европейской части города и Кадыкёй на азиатской. С 2021 года в городе действует ряд директив относительно использования электроскутеров в городе – их запрещено брать в аренду детям младше 15 лет, скорость тогда была ограничена 25 км/ч. Езда на скутере по тротуару запрещена, использовать можно только автомобильные трассы и велодорожки. Запрещается провоз скутеров в общественном транспорте и использование его одновременно более чем одним человеком.
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новости - туризм, стамбул, электросамокат, в мире, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, электросамокат, В мире, Туризм
В Стамбуле ограничили скорость электросамокатов
В Стамбуле ограничили скорость электросамокатов в пяти туристических районах
СТАМБУЛ, 1 сен – РИА Новости. Власти Стамбула приняли решение ограничить скорость электросамокатов в пяти центральных районах города 12,5 километрами в час, сообщили РИА Новости в транспортном центре мэрии города.
"Максимальная скорость электросамокатов снижена с 20 км/ч до 12,5 км/ч в пяти районах, где наиболее интенсивное пешеходное движение", – сообщается в полученном РИА Новости релизе.
Решение затрагивает районы Бейоглу, Бешикташ, Фатих и Шишли в европейской части города и Кадыкёй на азиатской.
С 2021 года в городе действует ряд директив относительно использования электроскутеров в городе – их запрещено брать в аренду детям младше 15 лет, скорость тогда была ограничена 25 км/ч. Езда на скутере по тротуару запрещена, использовать можно только автомобильные трассы и велодорожки. Запрещается провоз скутеров в общественном транспорте и использование его одновременно более чем одним человеком.
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