https://ria.ru/20230901/elektrosamokat-1893732867.html

В Стамбуле ограничили скорость электросамокатов

В Стамбуле ограничили скорость электросамокатов - РИА Новости, 01.09.2023

В Стамбуле ограничили скорость электросамокатов

Власти Стамбула приняли решение ограничить скорость электросамокатов в пяти центральных районах города 12,5 километрами в час, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:46

2023-09-01T17:46

2023-09-01T17:46

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СТАМБУЛ, 1 сен – РИА Новости. Власти Стамбула приняли решение ограничить скорость электросамокатов в пяти центральных районах города 12,5 километрами в час, сообщили РИА Новости в транспортном центре мэрии города. "Максимальная скорость электросамокатов снижена с 20 км/ч до 12,5 км/ч в пяти районах, где наиболее интенсивное пешеходное движение", – сообщается в полученном РИА Новости релизе. Решение затрагивает районы Бейоглу, Бешикташ, Фатих и Шишли в европейской части города и Кадыкёй на азиатской. С 2021 года в городе действует ряд директив относительно использования электроскутеров в городе – их запрещено брать в аренду детям младше 15 лет, скорость тогда была ограничена 25 км/ч. Езда на скутере по тротуару запрещена, использовать можно только автомобильные трассы и велодорожки. Запрещается провоз скутеров в общественном транспорте и использование его одновременно более чем одним человеком.

https://ria.ru/20230901/egipet-1893644805.html

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