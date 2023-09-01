https://ria.ru/20230901/egipet-1893644805.html

Эксперты рассказали, почему дешевле всего отдыхать в Египте в сентябре

Эксперты рассказали, почему дешевле всего отдыхать в Египте в сентябре - РИА Новости, 01.09.2023

Эксперты рассказали, почему дешевле всего отдыхать в Египте в сентябре

Туроператоры объяснили, когда отдых в Египте наиболее выгоден для путешественников и спрогнозировали, насколько могут вырасти цены осенью, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:08

2023-09-01T16:08

2023-09-01T16:08

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египет

хургада

шарм-эш-шейх

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Туроператоры объяснили, когда отдых в Египте наиболее выгоден для путешественников и спрогнозировали, насколько могут вырасти цены осенью, сообщает АТОР.Зимний сезон в Стране пирамид стартует в октябре, значит пляжные отели Хургады и Шарм-эш-Шейха подорожают процентов на десять, говорят участники рынка. Но в сентябре еще можно отдохнуть по очень выгодным ценам, причем в начале месяца, когда из-за начала учебного года курорты покинули семьи с детьми, стоимость размещения наиболее приятная."Начало сентября — самые низкие цены на отдых в Египте", — рассказали в Coral Travel.В "Интуристе", Fun&Sun, Tez Tour сообщили, что отели в первый месяц осени щедры на спецпредложения и скидки, которые составляют от пяти до 30 процентов. Кроме того, многие гостиницы предлагают бесплатное проживание для детей до 12 лет.Недельный тур с проживанием в "трешке" на "все включено" в Хургаде в начале первого месяца осени можно найти за 92 тысячи рублей на двоих, и это вместе с авиабилетами. Если отправиться в Шарм-эш-Шейх, то придется заплатить тысяч на пять больше.Минимальная стоимость путевки на двоих с перелетом, недельным проживанием в "четверке" на "все включено" — от 100 до 120 тысяч рублей на курорте на Синайском полуострове и от 109 до 125 тысяч рублей, если отправиться в африканскую часть страны.В середине сентября цены чуть увеличатся. За туры с проживанием в трехзвездочном отеле придется отдать от 105 до 115 тысяч рублей на двоих. Четырехзвездочные гостиницы будут принимать гостей, заплативших за неделю от 114 до 128 тысяч рублей за двоих, а "пятерки" — тех, кто забронировал турпакет за сумму от 125 до 135 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, египет, хургада, шарм-эш-шейх, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы, туристы