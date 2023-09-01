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Украинские войска в День знаний выпустили по Донецку еще 15 ракет из РСЗО - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 01.09.2023 (обновлено: 14:08 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/donetsk-1893656550.html
Украинские войска в День знаний выпустили по Донецку еще 15 ракет из РСЗО
Украинские войска в День знаний выпустили по Донецку еще 15 ракет из РСЗО - РИА Новости, 01.09.2023
Украинские войска в День знаний выпустили по Донецку еще 15 ракет из РСЗО
Украинские войска в День знаний в 13.45 выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:04
2023-09-01T14:08
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в День знаний в 13.45 выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Кроме того, украинские войска в 13.10 выпустили еще четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что более 40 тысяч детей в День знаний пришли в школы.Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230831/transh-1893490171.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
Украинские войска в День знаний выпустили по Донецку еще 15 ракет из РСЗО

ВСУ в День знаний выпустили по Киевскому району Донецка 15 ракет из РСЗО

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в День знаний в 13.45 выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства.
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Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Кроме того, украинские войска в 13.10 выпустили еще четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что более 40 тысяч детей в День знаний пришли в школы.
Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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