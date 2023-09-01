https://ria.ru/20230901/donetsk-1893603750.html

Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецк

Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.09.2023

Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецк

Украинские войска в День знаний вновь обстреливают Донецк, менее чем за час по городу выпущено уже 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:16

2023-09-01T11:16

2023-09-01T11:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в День знаний вновь обстреливают Донецк, менее чем за час по городу выпущено уже 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По данным корреспондента РИА Новости, несмотря на сложную обстановку и обстрелы, около половины школ в Донецке решили провести торжественные линейки. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Кроме того, по данным центра, украинские войска в 10.15 мск выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскоум району города, а в 10.25 четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230901/rakety-1893571090.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Праздничные линейки в школах Донецка Праздничные линейки в школах Донецка 2023-09-01T11:16 true PT2M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика