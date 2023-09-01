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Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:16 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/donetsk-1893603750.html
Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецк
Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.09.2023
Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецк
Украинские войска в День знаний вновь обстреливают Донецк, менее чем за час по городу выпущено уже 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:16
2023-09-01T11:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в День знаний вновь обстреливают Донецк, менее чем за час по городу выпущено уже 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По данным корреспондента РИА Новости, несмотря на сложную обстановку и обстрелы, около половины школ в Донецке решили провести торжественные линейки. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Кроме того, по данным центра, украинские войска в 10.15 мск выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскоум району города, а в 10.25 четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230901/rakety-1893571090.html
донецк
донецкая народная республика
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Праздничные линейки в школах Донецка
Праздничные линейки в школах Донецка
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вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецк

Украинские войска в День знаний вновь выпустили еще десять снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в День знаний вновь обстреливают Донецк, менее чем за час по городу выпущено уже 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По данным корреспондента РИА Новости, несмотря на сложную обстановку и обстрелы, около половины школ в Донецке решили провести торжественные линейки.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, по данным центра, украинские войска в 10.15 мск выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскоум району города, а в 10.25 четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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