Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецк
Украинские войска в День знаний вновь выпустили еще десять снарядов по Донецку
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в День знаний вновь обстреливают Донецк, менее чем за час по городу выпущено уже 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По данным корреспондента РИА Новости, несмотря на сложную обстановку и обстрелы, около половины школ в Донецке решили провести торжественные линейки.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, по данным центра, украинские войска в 10.15 мск выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскоум району города, а в 10.25 четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.