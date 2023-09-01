https://ria.ru/20230901/donbass-1893704122.html

Пушилин рассказал о ремонте школ в ДНР

Пушилин рассказал о ремонте школ в ДНР - РИА Новости, 01.09.2023

Пушилин рассказал о ремонте школ в ДНР

В Донецкой Народной Республике за последние 15 месяцев отремонтированы или находятся в стадии ремонта более 220 образовательных учреждений, сообщил врио главы... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:14

2023-09-01T16:14

2023-09-01T16:14

донецкая народная республика

россия

мариуполь

владимир путин

денис пушилин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за последние 15 месяцев отремонтированы или находятся в стадии ремонта более 220 образовательных учреждений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. В День знаний президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти российских регионах. В том числе открыли школу на 1100 мест в Донецкой Народной Республике, которую возвели всего за семь месяцев в рамках строительства жилого квартала в Жовтневом районе Мариуполя. "Всего в республике в этом году ремонтируется или уже отремонтировано более 220 образовательных организаций. В одном только Мариуполе в новом учебном году будут работать 25 школ и 26 детских садов. Пятнадцать месяцев назад, когда все начиналось, мы и представить себе не могли таких темпов восстановления города", - доложил врио главы ДНР. Он отметил, что значительную помощь оказывают регионы-шефы. "Кроме того, благодаря принятой правительством РФ программе социально-экономического развития новых субъектов министерство промышленности и торговли России в самое ближайшее время оснастит оборудованием пищеблоки в 718 образовательных организациях республики. 161 наша школа осенью получит новые комплекты спортивного инвентаря", - рассказал врио главы ДНР. Кроме того, по линии Минпромторга РФ ожидается поставка 23 школьных автобусов, добавил он. За счет бюджета региона уже в начале учебного года школы получат свыше 600 тысяч экземпляров недостающих учебников, что покроет 100% потребности.

https://ria.ru/20230901/donetsk-1893614599.html

https://ria.ru/20230901/shkola-1893571479.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, мариуполь, владимир путин, денис пушилин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество