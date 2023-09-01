https://ria.ru/20230901/donbass-1893704122.html
Пушилин рассказал о ремонте школ в ДНР
Пушилин рассказал о ремонте школ в ДНР - РИА Новости, 01.09.2023
Пушилин рассказал о ремонте школ в ДНР
В Донецкой Народной Республике за последние 15 месяцев отремонтированы или находятся в стадии ремонта более 220 образовательных учреждений, сообщил врио главы... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:14
2023-09-01T16:14
2023-09-01T16:14
донецкая народная республика
россия
мариуполь
владимир путин
денис пушилин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за последние 15 месяцев отремонтированы или находятся в стадии ремонта более 220 образовательных учреждений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. В День знаний президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти российских регионах. В том числе открыли школу на 1100 мест в Донецкой Народной Республике, которую возвели всего за семь месяцев в рамках строительства жилого квартала в Жовтневом районе Мариуполя. "Всего в республике в этом году ремонтируется или уже отремонтировано более 220 образовательных организаций. В одном только Мариуполе в новом учебном году будут работать 25 школ и 26 детских садов. Пятнадцать месяцев назад, когда все начиналось, мы и представить себе не могли таких темпов восстановления города", - доложил врио главы ДНР. Он отметил, что значительную помощь оказывают регионы-шефы. "Кроме того, благодаря принятой правительством РФ программе социально-экономического развития новых субъектов министерство промышленности и торговли России в самое ближайшее время оснастит оборудованием пищеблоки в 718 образовательных организациях республики. 161 наша школа осенью получит новые комплекты спортивного инвентаря", - рассказал врио главы ДНР. Кроме того, по линии Минпромторга РФ ожидается поставка 23 школьных автобусов, добавил он. За счет бюджета региона уже в начале учебного года школы получат свыше 600 тысяч экземпляров недостающих учебников, что покроет 100% потребности.
https://ria.ru/20230901/donetsk-1893614599.html
https://ria.ru/20230901/shkola-1893571479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, мариуполь, владимир путин, денис пушилин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Владимир Путин, Денис Пушилин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
Пушилин рассказал о ремонте школ в ДНР
Пушилин: в ДНР ремонтируются или уже готовы более 220 учебных учреждений
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за последние 15 месяцев отремонтированы или находятся в стадии ремонта более 220 образовательных учреждений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В День знаний президент России Владимир Путин
по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти российских регионах. В том числе открыли школу на 1100 мест в Донецкой Народной Республике, которую возвели всего за семь месяцев в рамках строительства жилого квартала в Жовтневом районе Мариуполя
.
Школы Донецка в День знаний открыли свои двери для 40 тысяч детей
"Всего в республике в этом году ремонтируется или уже отремонтировано более 220 образовательных организаций. В одном только Мариуполе в новом учебном году будут работать 25 школ и 26 детских садов. Пятнадцать месяцев назад, когда все начиналось, мы и представить себе не могли таких темпов восстановления города", - доложил врио главы ДНР.
Он отметил, что значительную помощь оказывают регионы-шефы.
"Кроме того, благодаря принятой правительством РФ программе социально-экономического развития новых субъектов министерство промышленности и торговли России в самое ближайшее время оснастит оборудованием пищеблоки в 718 образовательных организациях республики. 161 наша школа осенью получит новые комплекты спортивного инвентаря", - рассказал врио главы ДНР.
Кроме того, по линии Минпромторга
РФ ожидается поставка 23 школьных автобусов, добавил он. За счет бюджета региона уже в начале учебного года школы получат свыше 600 тысяч экземпляров недостающих учебников, что покроет 100% потребности.
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