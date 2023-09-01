https://ria.ru/20230901/deyr-ez-zor-1893773852.html

Сирийские курды ввели двухдневный комендантский час в Дейр-эз-Зоре

Сирийские курды ввели двухдневный комендантский час в Дейр-эз-Зоре - РИА Новости, 01.09.2023

Сирийские курды ввели двухдневный комендантский час в Дейр-эз-Зоре

Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) объявили о введении комендантского часа сроком на два дня в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T21:43

2023-09-01T21:43

2023-09-01T21:43

война в сирии

в мире

дейр-эз-зор (мухафаза)

эль-хасаке

ракка (мухафаза)

сирийские демократические силы

сирия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) объявили о введении комендантского часа сроком на два дня в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии на фоне ухудшения местной обстановки в сфере безопасности. Ранее источники сообщили РИА Новости, что обстановка в сирийской провинции Дейр-эз-Зор ухудшилась после того, как несколько дней назад курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) задержали командующего "Военным советом Дейр-эз-Зора" (арабское ополчение) Ахмеда аль-Халиля Абу Хулу. Согласно заявлению, опубликованному пресс-службой SDF, курдские формирования совместно с "Военным советом Дейр-эз-Зора", исходя из нынешней обстановки, вводят комендатский час с 5.00 субботы (совпадает с мск) сроком на 48 часов. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html

дейр-эз-зор (мухафаза)

эль-хасаке

ракка (мухафаза)

сирия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), эль-хасаке, ракка (мухафаза), сирийские демократические силы, сирия