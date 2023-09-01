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Сирийские курды ввели двухдневный комендантский час в Дейр-эз-Зоре - РИА Новости, 01.09.2023
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
21:43 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/deyr-ez-zor-1893773852.html
Сирийские курды ввели двухдневный комендантский час в Дейр-эз-Зоре
Сирийские курды ввели двухдневный комендантский час в Дейр-эз-Зоре - РИА Новости, 01.09.2023
Сирийские курды ввели двухдневный комендантский час в Дейр-эз-Зоре
Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) объявили о введении комендантского часа сроком на два дня в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T21:43
2023-09-01T21:43
война в сирии
в мире
дейр-эз-зор (мухафаза)
эль-хасаке
ракка (мухафаза)
сирийские демократические силы
сирия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) объявили о введении комендантского часа сроком на два дня в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии на фоне ухудшения местной обстановки в сфере безопасности. Ранее источники сообщили РИА Новости, что обстановка в сирийской провинции Дейр-эз-Зор ухудшилась после того, как несколько дней назад курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) задержали командующего "Военным советом Дейр-эз-Зора" (арабское ополчение) Ахмеда аль-Халиля Абу Хулу. Согласно заявлению, опубликованному пресс-службой SDF, курдские формирования совместно с "Военным советом Дейр-эз-Зора", исходя из нынешней обстановки, вводят комендатский час с 5.00 субботы (совпадает с мск) сроком на 48 часов. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html
дейр-эз-зор (мухафаза)
эль-хасаке
ракка (мухафаза)
сирия
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в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), эль-хасаке, ракка (мухафаза), сирийские демократические силы, сирия
Война в Сирии, В мире, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Эль-Хасаке, Ракка (мухафаза), Сирийские демократические силы, Сирия
Сирийские курды ввели двухдневный комендантский час в Дейр-эз-Зоре

Сирийские курды ввели в провинции Дейр-эз-Зор комендантский час на 48 часов

© AFP 2023 / Bulent KilicБоец "Сирийских демократических сил" проверяют женщину в деревне Багуз провинции Дейр-эз-Зор
Боец Сирийских демократических сил проверяют женщину в деревне Багуз провинции Дейр-эз-Зор - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilic
Боец "Сирийских демократических сил" проверяют женщину в деревне Багуз провинции Дейр-эз-Зор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) объявили о введении комендантского часа сроком на два дня в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии на фоне ухудшения местной обстановки в сфере безопасности.
Ранее источники сообщили РИА Новости, что обстановка в сирийской провинции Дейр-эз-Зор ухудшилась после того, как несколько дней назад курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) задержали командующего "Военным советом Дейр-эз-Зора" (арабское ополчение) Ахмеда аль-Халиля Абу Хулу.
Согласно заявлению, опубликованному пресс-службой SDF, курдские формирования совместно с "Военным советом Дейр-эз-Зора", исходя из нынешней обстановки, вводят комендатский час с 5.00 субботы (совпадает с мск) сроком на 48 часов.
При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
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Война в СирииВ миреДейр-эз-Зор (мухафаза)Эль-ХасакеРакка (мухафаза)Сирийские демократические силыСирия
 
 
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