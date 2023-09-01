Сирийские курды ввели двухдневный комендантский час в Дейр-эз-Зоре
Сирийские курды ввели в провинции Дейр-эз-Зор комендантский час на 48 часов
© AFP 2023 / Bulent KilicБоец "Сирийских демократических сил" проверяют женщину в деревне Багуз провинции Дейр-эз-Зор
Боец "Сирийских демократических сил" проверяют женщину в деревне Багуз провинции Дейр-эз-Зор. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) объявили о введении комендантского часа сроком на два дня в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии на фоне ухудшения местной обстановки в сфере безопасности.
Ранее источники сообщили РИА Новости, что обстановка в сирийской провинции Дейр-эз-Зор ухудшилась после того, как несколько дней назад курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) задержали командующего "Военным советом Дейр-эз-Зора" (арабское ополчение) Ахмеда аль-Халиля Абу Хулу.
Согласно заявлению, опубликованному пресс-службой SDF, курдские формирования совместно с "Военным советом Дейр-эз-Зора", исходя из нынешней обстановки, вводят комендатский час с 5.00 субботы (совпадает с мск) сроком на 48 часов.
При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.