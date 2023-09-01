https://ria.ru/20230901/borty-1893551497.html

Из-за ограничений полетов в Москве на запасные аэропорты ушли 14 бортов

Из-за ограничений полетов в Москве на запасные аэропорты ушли 14 бортов - РИА Новости, 01.09.2023

Из-за ограничений полетов в Москве на запасные аэропорты ушли 14 бортов

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский утром в пятницу для безопасности ограничивали полеты, на запасные аэропорты ушло 14 самолетов, сейчас авиагавани... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:44

2023-09-01T08:44

2023-09-01T08:57

туризм

новости - туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

москва

жуковский

люберцы

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский утром в пятницу для безопасности ограничивали полеты, на запасные аэропорты ушло 14 самолетов, сейчас авиагавани работают штатно, сообщила Росаваиция.Летевший к Москве БПЛА был уничтожен в пятницу рядом с Люберцами, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Аэропорты Внуково и Домодедово сообщали, что вводили временные ограничения на полеты."Сегодня утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолетов", - сообщили в Росавиации."Пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения. По состоянию на 08:30 мск 1 сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме", - добавили в ведомстве.Там отметили, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20230901/kurchatov-1893546108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), москва, жуковский, люберцы