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Из-за ограничений полетов в Москве на запасные аэропорты ушли 14 бортов - РИА Новости, 01.09.2023
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Туризм
 
08:44 01.09.2023 (обновлено: 08:57 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/borty-1893551497.html
Из-за ограничений полетов в Москве на запасные аэропорты ушли 14 бортов
Из-за ограничений полетов в Москве на запасные аэропорты ушли 14 бортов - РИА Новости, 01.09.2023
Из-за ограничений полетов в Москве на запасные аэропорты ушли 14 бортов
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский утром в пятницу для безопасности ограничивали полеты, на запасные аэропорты ушло 14 самолетов, сейчас авиагавани... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:44
2023-09-01T08:57
туризм
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
москва
жуковский
люберцы
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский утром в пятницу для безопасности ограничивали полеты, на запасные аэропорты ушло 14 самолетов, сейчас авиагавани работают штатно, сообщила Росаваиция.Летевший к Москве БПЛА был уничтожен в пятницу рядом с Люберцами, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Аэропорты Внуково и Домодедово сообщали, что вводили временные ограничения на полеты."Сегодня утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолетов", - сообщили в Росавиации."Пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения. По состоянию на 08:30 мск 1 сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме", - добавили в ведомстве.Там отметили, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), москва, жуковский, люберцы
Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Москва, Жуковский, Люберцы
Из-за ограничений полетов в Москве на запасные аэропорты ушли 14 бортов

Росавиация: в Москве из-за ограничений на запасные аэропорты ушли 14 бортов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский утром в пятницу для безопасности ограничивали полеты, на запасные аэропорты ушло 14 самолетов, сейчас авиагавани работают штатно, сообщила Росаваиция.
Летевший к Москве БПЛА был уничтожен в пятницу рядом с Люберцами, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Аэропорты Внуково и Домодедово сообщали, что вводили временные ограничения на полеты.
"Сегодня утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты из аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 14 самолетов", - сообщили в Росавиации.
"Пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения. По состоянию на 08:30 мск 1 сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме", - добавили в ведомстве.
Там отметили, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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ТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)МоскваЖуковскийЛюберцы
 
 
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