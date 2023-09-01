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Власти Ирландии начнут размещать украинских беженцев в палатках - РИА Новости, 01.09.2023
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13:44 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/bezhentsy-1893647729.html
Власти Ирландии начнут размещать украинских беженцев в палатках
Власти Ирландии начнут размещать украинских беженцев в палатках - РИА Новости, 01.09.2023
Власти Ирландии начнут размещать украинских беженцев в палатках
Власти Ирландии начнут заселять украинских беженцев в палатки из-за нехватки жилья и места в центрах размещения для всех прибывших в страну, сообщила в пятницу... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:44
2023-09-01T13:44
в мире
ирландия
украина
дублин
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Власти Ирландии начнут заселять украинских беженцев в палатки из-за нехватки жилья и места в центрах размещения для всех прибывших в страну, сообщила в пятницу телерадиокомпания RTE со ссылкой на заявление властей. "Значительная нехватка жилья будет сохраняться для беженцев с Украины в ближайшие недели. Из-за этой существенной нехватки ожидается, что со следующей недели для размещения прибывших с Украины будет использоваться палаточное жильё", - приводит компания заявление правительства. Отмечается, что более 10 тысяч украинских беженцев приехали в Ирландию с 1 мая, общее число прибывших с начала конфликта составляет примерно 93 тысячи человек. Правительство сообщило, что смогло обеспечить дополнительные семь тысяч кроватей, однако несмотря на это, в ирландских центрах размещения недостаточно места для всех беженцев с Украины, передаёт RTE. При этом пока неизвестно, где будут располагаться палатки и сколько людей будут размещены в них, говорится в статье. Ранее газета Times сообщала, что Ирландия в период с 2022 по 2024 год собирается потратить на украинских беженцев 5,5 миллиарда евро. В прошлом ноябре в столице Ирландии - Дублине - прошли акции протеста против размещения украинских беженцев в городе. Ирландская телерадиокомпания RTE сообщала, что власти Ирландии просят людей, у которых есть незанятая недвижимость, временно разместить в ней украинских беженцев. Газета Irish Times со ссылкой на внутренний документ сообщала, что правительство рассчитывает на то, что сможет разместить часть украинских беженцев в 20 тысячах домов отдыха.
https://ria.ru/20230703/podzhog-1881890090.html
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в мире, ирландия, украина, дублин
В мире, Ирландия, Украина, Дублин
Власти Ирландии начнут размещать украинских беженцев в палатках

Власти Ирландии начнут размещать украинцев в палатках из-за нехватки жилья

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид Дублина
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Власти Ирландии начнут заселять украинских беженцев в палатки из-за нехватки жилья и места в центрах размещения для всех прибывших в страну, сообщила в пятницу телерадиокомпания RTE со ссылкой на заявление властей.
"Значительная нехватка жилья будет сохраняться для беженцев с Украины в ближайшие недели. Из-за этой существенной нехватки ожидается, что со следующей недели для размещения прибывших с Украины будет использоваться палаточное жильё", - приводит компания заявление правительства.
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Отмечается, что более 10 тысяч украинских беженцев приехали в Ирландию с 1 мая, общее число прибывших с начала конфликта составляет примерно 93 тысячи человек. Правительство сообщило, что смогло обеспечить дополнительные семь тысяч кроватей, однако несмотря на это, в ирландских центрах размещения недостаточно места для всех беженцев с Украины, передаёт RTE.
При этом пока неизвестно, где будут располагаться палатки и сколько людей будут размещены в них, говорится в статье.
Ранее газета Times сообщала, что Ирландия в период с 2022 по 2024 год собирается потратить на украинских беженцев 5,5 миллиарда евро.
В прошлом ноябре в столице Ирландии - Дублине - прошли акции протеста против размещения украинских беженцев в городе. Ирландская телерадиокомпания RTE сообщала, что власти Ирландии просят людей, у которых есть незанятая недвижимость, временно разместить в ней украинских беженцев. Газета Irish Times со ссылкой на внутренний документ сообщала, что правительство рассчитывает на то, что сможет разместить часть украинских беженцев в 20 тысячах домов отдыха.
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